O zi printre cei care salveaza vieti din ghearele mortii. Reportaj la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Universitar

Stiri pe aceeasi tema

- DUREROS… S-a lasat tacerea peste Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, ieri dimineata, atunci cand personalul medical a aflat ca tatal doctoritei Carmena Piseru, sefa UPU-SMURD, a plecat la Judecata Domnului. Luni noaptea, in jurul orei 23.00, inima fostului colonel de militie Neculai Piseru…

- 51 de spitale din 29 de județe ale Romaniei nu fac deloc intreruperi de sarcina la cerere, arata raportul "Refuzul la efectuarea avortului la cerere in Romania", realizat de Centrul FILIA, ONG care militeaza pentru egalitatea de gen, in parteneriat cu ECPI - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice.…

- Omul se apucase sa-si faca stocul de spirtoase din timp, insa o manevra gresita la productie i-a dat peste cap toate planurile si l-a bagat in spital, viata depinzandu-i acum de priceperea medicilor. “Din cate am inteles, ar fi vorba despre un cazan de facut tuica. El a fost adus la Compartimentul de…

- FOTO – Pro Sport Omul de afaceri Florian Walter, internat in spital joi dupa un accident vascular cerebral, a murit duminica seara, la Spitalul Floreasca din Capitala. Surse medicale au precizat pentru Mediafax ca omul de afaceri Florian Walter s-a stins din viata, duminica seara, in jurul orei 22.00,…

- Spitalul Județean de Urgența Satu Mare se alatura campaniei mondiale initiate de Organizatia Mondiala a Sanatatii „SALVEAZA VIEȚI: Igiena Mainilor” si organizeaza Vineri 10.05.2019 intre orele 10.00 – 12.00 in Piata 25 Octombrie un eveniment dedicat constientizarii importantei #igienei mainilor in prevenirea…

- Cei doi militari raniți in data de 13 aprilie 2019, in Afganistan, care se aflau internați in Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, au revenit in țara in data de 24 aprilie, și au fost internați in Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucuresti (SUUMC). Pacientii…

- Caporalul Ciprian David este sanitarul plutonului 2 si, sambata, la nefericitul incident, a actionat impecabil. Pana la sosirea MEDEVAC ului, a acordat primul ajutor ranitilor si a avut grija ca ei sa ramana stabili si constienti.ldquo;Cand am vazut norul de praf si suflu, mi am pregatit repede materialele…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta face un apel la persoanele care doresc sa doneze sange, dar nu o pot face in zilele lucratoare, sa se prezinte sambata 20.04.2019 in intervalul 09:00 13:00. "Solicitarile de sange si componente sanguine ale spitalelor din judet si din Bucuresti sunt…