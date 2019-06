Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13-15 iunie, in Bratislava și Viena se vor intalni reprezentanți ai partidelor politice emergente din Austria, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Slovacia, Bulgaria, Letonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Romania. Summitul este organizat de Institutul Republican Internațional (IRI),…

- Moartea poștașului Viorel Berghiu, din comuna Corni-Albești, jduețul Vaslui, a intristat intreaga comunitate. Un om de o bunatate rar intalnita, care și-a crescut cu greu cei noua copii, s-a stins din viața din cauza unei boli necruțatoare.

- Simona Halep (3 WTA) revine marți pe Philippe Chatrier pentru debutul la Roland Garros. Campioana en-titre va juca în primul tur cu australianca Ajla Tomljanovic (47 WTA), jucatoare pe care a învins-o în singura întâlnire directa de pâna acum. Partida este a treia…

- Rona Hartner a vorbit la „Rai Da’ Buni” de la Antena Stars despre embolia pulmonara pe care a facut-o și despre riscurile la care s-ar fi supus daca se intorcea in Romania pentru concertul din aceasta perioada. „Sunt foarte ascultatoare. Imi pare rau ca facem emisiuni virtual ca vreau sa vin mereu in…

- Adina Valean, europarlamentar si candidat pe lista PNL la alegerile din 26 mai, a discutat intr-un interviu acordat HotNews.ro despre cele mai importante proiecte pe care le-a avut in Parlamentul European, despre planurile pentru urmatorul mandat, despre politicile de mediu de care se declara pasionata,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Inca un roman excelent al lui Richard Flanagan (n.1961), cel mai de seama scriitor australian al momentului, cu carți mult-premiate aparute in nu mai puțin de 42 de țari, inclusiv Romania (Cartea cu pești a lui Gould. Un roman in doisprezece pești, Teroristul necunoscut, Moartea…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca tragedia recenta din judetul Iasi, in care un copil de 3 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei scoli, este dureroasa si revoltatoare, iar aceasta drama, care din nefericire nu este un caz singular, arata ca, in continuare, in…

- Pedeapsa cu moartea pentru un selfie. Autoritatile din Thailanda avertizeaza turistii sa nu-si mai faca poze pe o portiune de plaja, aflata la capatul pistei pentru decolari a aeroportului din insula Phuket.