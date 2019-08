Stiri pe aceeasi tema

- NASA a denumit un fragment de roca de pe Marte in onoarea trupei britanice The Rolling Stones, scrie NME, iar membrii grupului considera aceasta „onoare” o „piatra de hotar in istoria noastra indelungata si plina de evenimente”.

- O mica roca surprinsa in timp ce se rostogolea la suprafața planetei Marte de sonda spațiala InSight a NASA a primit numele trupei britanice The Rolling Stones, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Anunțul despre "Rolling Stones Rock" a fost facut de actorul Robert Downey Jr., joi seara,…

- Peste 15 milioane de colonoscopii sunt efectuate anual in Statele Unite ale Americii, iar in cel putin 20% dintre acestea gastroenterologii reusesc sa indeparteze cresterea precanceroasa din colon. Eliminarea acestor leziuni, cunoscute sub numele de polipi, in stadiu incipient, este cea mai buna metoda…

- Cercetatorii au reușit sa descopere și sa înțeleaga modul de funcționare a creierului uman, stimulii la care acesta raspunde, dar și cum poate fi pastrat în cea mai buna forma pentru o perioada cât mai lunga.

- Probabil la școala ai învațat ca oamenii din alte epoci aveau o durata de viața mult mai scurta decât a noastra. Ei bine, adevarul este ca oamenii din vechime erau mult mai longevivi decât ai crede tu.

- Femeile care muncesc cel putin 45 de ore pe saptamana au un risc crescut sa se imbolnaveasca de diabet zaharat, potrivit unui studiu canadian. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au descoperit ca una dintre cauze este stresul. Oamenii de știința au urmarit 7.065 de persoane angajate, cu varste…

- Oamenii sunt mereu in cautarea perechii potrivite, iar acest model de comportament ar putea prezice de cine se vor indragosti si viitorul acestei relatii, potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) si citat de EFE. Relatiile de dragoste au un…

- De multe ori, tineri aparent sanatosi fac stop cardiac, moment in care inima inceteaza sa bata brusc, in timp ce fac activitati sportive. Cauzele pot fi diverse, cum ar fi cardiomiopatie hipertrofica (HCM), o afectiune mostenita. In acest caz muschii inimii sunt anormal de grosi, astfel ca este mult…