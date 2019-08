Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii din cazul crimelor din Caracal au ridicat, vineri, mașina lui Gheorghe Dinca. Autoturismul cu care le-a luat la ocazie pe Alexandra și Luiza va fi dus la expertizare. In timp ce mașina barbatului a fost ridicata și dusa spre expertizare al Draganești, in curtea casei lui Dinca se fac in…

- Anchetatorii au inceput sa sape in curtea lui Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal care a marturisit ca a rapit si omorat doua eleve. Terenul care trebuie cercetat se intinde pe mai mult de doua mii de metri, iar descoperirile ar putea pune investigatia pe noi piste, potrivit digi24.ro.Citește…

- Anchetatorii au revenit si joi pentru noi perchezitii la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Miercuri, aparatul de scanat adus de anchetatori a depistat cateva anomalii la nivelul solului. Joi dimineata au fost reluate perchezitiile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Criminalistii continua sa…

- Anchetatorii continua cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca. Aceștia au adus un scanner in curtea casei sale, pentru cercetari amanuntite asupra solului, iar aparatul a oferit deja primele rezultate. Aparatul de scanat a depistat cateva anomalii la nivelul solului, ce pot fi diferite obiecte ingropate…

- Politistii si procurorii DIICOT care ancheteaza cazul crimelor in serie comise de Gheorghe Dinca, in Caracal, au adus, astazi, un excavator in curtea casei criminalului pentru a curata curtea. Potrivit unor surse, anchetatorii au adus excavatorul in curtea casei din Caracal a lui Gheorghe Dinca pentru…

- Criminalistii au descoperit si ridicat alte fragmente osoase din curtea lui Gheorghe Dinca, potrivit unor surse din ancheta. Specialistii urmeaza sa analizeze probele si sa informeze daca oasele respective sunt umane. Anchetatorii au instalat mai multe corturi in curtea lui Gheorghe Dinca, operatiunea…

- Suspectul a folosit lemne, benzina și vaselina, urmele de substanțe fiind depistate de catre specialiștii poliției. Criminaliștii au adus in curtea barbatului care a rapit-o pe Alexandra un caine polițist special antrenat in depistarea mirosului emanat de corpuri decedate. In limbajul judiciariștilor,…

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…