O nouă victorie conservatoare se profilează în Polonia Partidul Lege și Justiție (PiS) face campanie pentru masurile sale sociale și promite sa dubleze salariul minim, în timp ce stigmatizeaza comunitatea LGBT. Sondajele prognozeaza o victorie detasata în fața liberalilor și a stângii, potrivit Liberation, citat de Rador.

Decalajul este deja considerabil. Cu patru saptamâni înainte de alegerile legislative din Polonia, pe 13 octombrie, 22 de puncte separa în sondaje partidul conservator Lege si Justitie (PiS, 48%) de opozanții sai liberali din Coaliția Civica (KO, 26%). La putere din 2015, PiS nu a cunoscut niciodata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varșovia a anunțat ca va majora salariul minim pe economie pana la 4.000 de zloți in anul 2023, echivalentul a o mie de dolari, premierul Mateusz Morawiecki anunțand ”sfarșitul erei forței de munca ieftine”, scrie Bloomberg. Nivelul este cu 78% mai mare decat actualul salariu minim, insa…

- Guvernul lui Boris Johnson ii va cere reginei Elizabeth sa dizolve Parlamentul pe 10 septembrie, informeaza BBC, potrivit news.roTeleviziunea publica britanica citeaza surse guvernamentale. Activitatea Parlamentului britanic va fi reluata pe 3 septembrie. Parlamentarii nu vor…

- Ultimele luni ale anului vor fi negre pentru britanici, dar si pentru si romanii din Regat, daca Brexitul se produce fara Acord. Guvernul britanic a publicat un raport care enumera consecintele unui divort dur de Uniunea Europeana. Libertatea de circulatie va fi prima abolita pentru persoane si marfuri.

- Fratele liderului talibanilor afgani se afla printre cele patru victime ale unei explozii la o moschee in Pakistan, atacul terorist periclitand șansele de incheiere a pacii in Afganistan, intr-un moment in care talibanii și Statele Unite sunt aproape de finalizarea unui acord prin care trupele americane…

- Consiliul Județean Timiș a anunțat o mișcare surpriza care va duce la dispariția unui centru de plasament. Doua case de tip familial vor fi construite in Gavojdia, cu bani de la Uniunea Europeana. In plus, in localitate va fi inființat și un centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independenta.…

- Miejsce Odrzanskie este un sat din sud-vestul Poloniei, unde din 2010 s-au nascut numai fete. Recent, presedintele Consiliului Judetean a anuntat ca va acorda un premiu familiei in care se va naste un baiat. Nu se stie care este cauza ca in acest sat, care are 300 de locuitori, de noua ani nu s-a nascut…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat. Boris Johnson a declarat că Guvernul său se angajează…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza news.ro.Boris Johnson a declarat ca Guvernul…