Schimburi intense de replici au avut loc in acest weekend intre oficialii turci si cei israelieni, culminand duminica cu o declaratie in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Israelul de ''teroare de stat'' si ''crime impotriva umanitatii'' prin actiunile impotriva palestinienilor, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Turcia de comiterea unor ''masacre'' impotriva kurzilor, transmite AFP. Intr-un discurs difuzat duminica la televiziunea turca, Erdogan l-a descris pe Netanyahu drept ''un opresor crud in fruntea…