- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a introdus, incepand cu anul universitar 2018-2019, activitatea de tutoriat pentru studenti. Activitatea de tutoriat are drept scop prevenirea efectelor negative create de dificultatile de adaptare ale studentilor, dar si diminuarea procentului de nepromovare…

- Pentru a evita foametea și o catastrofa climatica este nevoie de o regandire a agriculturii și a consumului, conform The Guardian. Sistemul mondial de mancare nu funcționeaza corect, deoarece milioane de...

- Deschiderea Sezonului Romania-Franța a avut loc astazi, 27 noiembrie, la Paris. Peste 400 de oficiali, personalitați ale mediului cultural, economic și politic au participat la evenimentele desfașurate pe tot parcursul zilei la Domul Invalizilor și Centrul Georges Pompidou. Inaugurarea oficiala a avut…

- Clientii ING Bank din Romania s-au trezit ca au ramas fara carduri, duminica, in timp ce incercau sa iși verifice datele bancare la terminalele in care se efectueaza operațiuni fara numerar. Banca a transmis ca este o defecțiune la nivelul intregii țari. Clienții ING Bank nu au fost anunțați prin sistemul…

- Pe cat de impresionant este senzorul de amprente instalat sub ecran, complet invizibil in timp ce folosim telefonul mobil, pe atat de interesanta este si tehnologia care face posibila aceasta dotare. Dezasamblat pana la ultima componenta, noul flagship OnePlus 6T releva ceea ce in esenta este o camera…

- Serbia nu vrea si nu va adera la Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti, in Rusia, Maja Gojkovici, presedintele Parlamentului de la Belgrad, informeaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax."In actualele conditii geopolitice marcate de instabilitate, Serbia a decis in Parlament sa mentina…

- Trei instituții publice, respectiv Primaria Slobozia, Camera de Conturi Ialomița și Consiliul Local Slobozia, sunt chemate in instanța de catre Asociația Fotbal Club Unirea ’04 Slobozia. Temeiul procesului vizeaza exonerarea de la plata a unor sume de bani, ce reprezinta prejudiciul constatat de auditorii…

- Camera de Comer Industrie i Agricultur Brila organizeaz cea de a XXVa ediie a Topului firmelor. Gala de premiere va avea loc joi 1 noiembrie.Evenimentul organizat anual de Camerele de Comer i Industrie Judeene alturi de Topul Naional al Camerei de Comer i Industrie a României premiaz performana...