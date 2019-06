O mașină s-a prăbușit în prăpastie pe DN 57B. Ce s-a întâmplat cu șoferul O mașina s-a rasturnat, in aceasta seara, intr-o prapastie de pe marginea drumului DN57B. Incidentul s-a petrecut intre localitațile Oravița și Marila din județul Caraș Severin. Șoferul, in varsta de 65 ani, a parasit șoseaua și s-a prabușit aproximativ opt metri in gol. Mașina a ajuns cu roțile in sus, barbatul ieșind singur din mașina, […] Articolul O mașina s-a prabușit in prapastie pe DN 57B. Ce s-a intamplat cu șoferul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- 'Pe DN 57B, Oravita-Marila, s-a produs un accident rutier in care a fost implicat un autoturism si care s-a soldat cu o victima. Autoturismul s-a rasturnat intr-o prapastie la aproximativ opt metri de marginea drumului. Au intervenit, de urgenta, doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita, un…

