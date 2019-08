Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gușa este de parere ca instituțiile statului, care au decazut în ultimii ani, sunt responsabile pentru tragedii de tipul crimelor din Caracal sau a celei din Apuseni din urma cu cinci ani

- Tatal fetiței a vorbit despre momentul in care fiica sa a fost pipaita la un barbat din Vatra Dornei. Considera ca jandarmii au acționat corespunzator ca sa-l prinda pe presupusul agresor care imobilizat cu spray lacrimogen. Acesta a intrat in coma și a murit la spital. Incidentul a avut loc vineri…

- Fetita, al carei nume nu a fost dat publicitatii, il insotea pe tatal sau pe teren intr-o masina de golf, cand s-aprodus tragedia. Mingea a lovit-o pe fetita in partea cefei. Fetita a fost transportata de urgenta la un spital din Salt Lake City, unde fetita a ajuns in stare critica. Ea a murit seara,…

- O fetita de 10 ani a decedat marti dupa-amiaza, inecata in raul Tarnava din municipiul Medias, a anuntat purtatorul de cuvant al Ambulantei Sibiu, Crinu Vasile Scridon. Potrivit sursei citate, medicii...

- Fetița romanca in varsta de 10 ani, care a cazut in lacul Trasona din Spania, chiar de ziua ei, s-a stins din viața la 5 zile dupa moartea prietenei sale, in varsta de 11 ani care a incercat sa o salveze. Pe 3 iulie, cand era cu parinții și o alta familie pentru a-și celebra ziua, pe malul lacului Trasona,…

- Trupul neinsufletit al fetitei de sase ani a fost scos la suprafata dintr-un lac, la 20 de kilometri de Nicosia. Copila, al carei tata este roman, a fost omorata impreuna cu mama ei, de origine filipineza. Dupa doua luni de cautari, ancheta in cazul criminalului in serie din Cipru a ajuns la final.…

- Un tatic din America a murit dupa ce a sarit in ajutorul fiicei sale, care era atacata de un caine. Robert Joseph Quick, in varsta de 35 de ani, din orașul Fort Madison, Iowa, și-a pierdut viața ca sa-și scape fiica in varsta de cinci ani de atacul unui caine periculos. Tragedia a avut loc in urma cu…

- Feli Donose i-a scris o poezie emoționanta fetiței sale, Nora Luna, care de curand a implinit șase luni. Artista a publicat pe Instagram o fotografie in care apare ținandu-și in brațe fetița, precum și versurile pe care le-a scris special pentru micuța ei. „Nora mea, Lunița mea Spune-mi cata bucurie…