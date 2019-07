Stiri pe aceeasi tema

- Romania a blocat transportul pe Dunare, a 30 de tancuri rusesti T-72B3 si a 30 de vehicule blindate BRDM-2 care urmau sa ajunga in Serbia, a transmis publicatia rusa Info-Balkan, citandu-l pe deputatul sarb Miroslav Lazanski, numit recent ambasador al Serbiei in Rusia. Belgradul considera aceasta decizie…

- Dupa ce Rusia a oferit armament gratuit Serbiei, zece vehicule amfibie de tip BRDM 2 si vehicule de patrulare, dupa cum a afirmat presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, miercuri, la o televiziune din Serbia. Pe timpul transportului cu armament, autoritatile din Romania ar fi identificat, blocat si…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care pot primi, în mod simplificat, cetațenia rusa ucrainenii aflați în Rusia, care au locuit pe întregul teritoriu al regiunilor Donețk și Lugansk, transmite Ria Novosti, citata de Rador.Aceasta posibilitate…

- Marina rusa a capturat marinarii ucraineni si trei vase ucrainene in Stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov pe 25 noiembrie 2018. Moscova sustine ca marinarii treceau ilegal prin apele Rusiei, acuzatii negate de Kiev. Presedintele rus Vladimir Putin a…

- Ucraina a anunțat marți intenția de a-și suspenda participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) dupa decizia acesteia de a autoriza revenirea delegației ruse, scrie AFP."Decizia delegației ucrainene: oprirea participarii la lucrarile APCE cu excepția chestiunilor…

- Președintele CNMR, Alexandru Cumpanașu, se arata ingrijorat de mișcarile militare de langa Romania. Citește și: Echipele de interventie au reusit sa deschida trolerul suspect gasit in fata unei scoli din Focsani: ce au gasit inauntru „Ucraina mobilizeaza trupe la granita cu Romania…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- Serbia trebuie sa accepte ca a pierdut controlul asupra provinciei Kosovo si sa caute un compromis pentru a normaliza relatiile cu Pristina, a declarat luni presedintele Aleksandar Vucic, in parlamentul de la Belgrad. "Trebuie să recunoaştem că am fost înfrânţi... Am…