Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi creşte constant: +12.60% în mai 2019, faţă de mai 2018. Dacia este lider Numarul inmatricularilor de autoturisme noi creste constant: +12.60% in mai 2019, fata de mai 2018. Dacia este lider. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2019 cu +12.60% fata de mai 2018, atingand un volum de 13.011 unitati. Pe primele 5 luni din 2019, numarul autoturismelor noi inmatriculate este de 57.538 unitati ceea ce reprezinta o crestere cu +20.30% comparativ cu perioada similara din 2018. In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in mai 2019 cifra de 38.268 unitati, o scadere de -4.07 %… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

