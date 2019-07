Stiri pe aceeasi tema

- Piata neagra a tigaretelor a scazut in mai la 14,9% din totalul consumului, cu 0,3 puncte procentuale mai putin fata de martie si cu 2,4 puncte procentuale mai putin comparativ cu ianuarie 2019, iar un nivel de sub 15% al contrabandei nu s-a mai inregistrat de trei ani, arata un studiu publicat duminica…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in martie 2019 la 4,92 miliarde de lei, in crestere cu 0,27% fata de suma raportata in februarie, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 2%, la 2,82 miliarde de lei (echivalent), conform unui raport…

- Romania a inregistrat, in primele 2 luni, un nivel record al investitiilor straine directe, depasind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel dupa criza economica, a declarat, joi, in deschiderea sedintei de guvern, prim-ministrul Viorica Dancila. "As dori sa punctez cateva date care dovedesc ca economia…

- Piata neagra a tigaretelor a scazut in martie 2019 la 15,2% din totalul consumului, cu 2,1 puncte procentuale mai putin fata de ianuarie 2019, un nivel care nu s-a mai inregistrat de acum un an si jumatate, conform unui studiu Novel Research, informeaza Agerpres. Citește și: Doi tineri au…

