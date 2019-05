Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut joi, intr-un interviu pentru AFP, ca este "un pic in stare de soc" dupa trei zile de cand se afla in noua functie, deplangand in special atmosfera apasatoare care domneste, in opinia lui, in masiva cladire sovietica unde se afla administratia…

- Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, un actor care nu a avut niciodata functii politice, se confrunta cu sarcina descurajanta de a naviga atat in politica interna, cat si in ​​geopolitica europeana, ruseasca si cea a SUA. Imediat dupa depunerea juramantului, el s-a apucat de schimbat granitura…

- Noul președinte ucrainean Volodimir Zelenski a convocat marți, a doua zi dupa învestitura sa, alegeri anticipate în 21 iulie, potrivit unui decret publicat pe site-ul președinției, care oficializeaza astfel dizolvarea Parlamentului anunțata în urma cu o zi, scrie AFP. Acest…

- Volodimir Zelenski, noul președinte al Ucrainei, a anunțat luni ca va iniția procedura de dizolvare a Radei Supreme, legislativul unicameral de la Kiev, subliniind necesitatea convocarii de alegeri legislative anticipate, informeaza agenția de știri UNIAN, citata de Mediafax.Noul lider de la Kiev a…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski a fost investit luni in functia de presedinte al Ucrainei in cadrul unei ceremonii solemne desfasurate in Rada Suprema, deschizand o noua era pentru tara vecina, confruntata cu un razboi in partea sa de est si dificultati economice.

- Volodimir Zelenski, ales duminica noul președinte al Ucrainei, a cerut intarirea sancțiunilor impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a semnat miercuri un decret prin care locuitorii regiunilor separatiste din estul Ucrainei vor putea primi mai ușor naționalitatea rusa, relateaza AFP. De asemenea,…

- Expertul politic Dionis Cenusa considera ca odata cu victoria lui Volodimir Zelenski la prezidentialele din Ucraina, apare o sansa pentru Igor Dodon de a avea prima sa vizita oficiala la Kiev, dupa doi ani de mandat de sef de stat.

- Potrivit primelor rezultate date publicitații duminica seara, actorul de comedie Volodimir Zelenski a obținut cel mai mare numar de voturi in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Este urmat de Petro Porosenko, actualul președinte al țarii, și de Iulia Timoșenko, fost premier…