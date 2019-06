Noul presedinte al Ucrainei Volodimir Zelenski va fi primit luni la Paris de Emmanuel Macron pentru a discuta despre solutionarea conflictului din estul Ucrainei si programul de reforme angajat de Kiev, potrivit unui comunicat difuzat vineri de presedintia franceza si citat de France Presse. Fostul actor de comedie si novice in politica, ales presedinte in aprilie, va fi primit de omologul sau francez la 13.30 GMT in cadrul primei sale vizite oficiale in Franta. El a fost deja primit de Macron la 12 aprilie in plina campanie prezidentiala impotriva presedintelui aflat la sfarsit de mandat Petro…