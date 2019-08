Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Moga a anuntat, marti, ca a demisionat din functia de ministru al Afacerilor Interne, informeaza AGERPRES . “In urma discutiei pe care am avut-o in aceasta dimineata cu primul ministru al Romaniei, Viorica Dancila, am decis sa ma retrag din functia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat…

- Dupa rezultatul surprinzator obținut de Alianța 2020 USR Plus la alegerile europarlamentare din 26 mai, președintele USR, Dan Barna, a devenit unul dintre cei mai in voga politicieni, insa puține lucruri sunt cunoscute despre soția lui, Olguța Dana Totolici. Funcția pe care aceasta o deține este una…

- Viorica Dancila neaga ca si-ar fi amenintat colegii din PSD cu demisia din functia de prim-ministru daca nu obtine si functia de presedinte al partidului. Dancila neaga si o eventuala plecare la Bruxelles, intr-o functie de comisar european."Am vazut in spatiul public anumite mesaje legate…

- Știai ca avem un grup dedicat noutaților din județul Buzau? Click AICI pentru a te inscrie! Vicepreședintele Consiliului Județean, Romeo Lungu, a fost ales secretar executiv al organizației județene PSD Buzau. Lungu se va ocupa de organizarea activitaților politice și administrative de la nivelul intregului…

- Gabriel Petrea și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general al PSD. El este președintele TSD. Codrin Ștefanescu a reacționat pentru DCNews: Revenim cu declarația

- "Functia de Avocat al Poporului va reveni celor de la ALDE, dar inca nu am decis si numele celui care va ocupa functia. Ramane sa mai discutam in cadrul coalitiei", a declarat Viorica Dancila. "Am fost ales pe data de 15 aprilie si am depus juramantul pe data de 6 mai. Conform legii, mandatul…

- Prezent la conferinta de presa a PSD Arges, vicepresedintele Consiliului Judetean, Ion Manzana, nu s-a ferit sa raspunda la o intrebare ce framanta mai tot mult partidul: trebuie sau nu schimbat Serban Valeca din functia de presedinte dupa rezultatul obtinut la alegerile europarlamentare? “Se pune in…

- Simina Tanasescu, fost consilier prezidential, a depus, marti de la ora 12.00, juramantul de investire in functia de judecator al Curtii Constitutionale. Aceasta a fost propusa pentru functie de presedintele Klaus Iohannis, si il va inlocui pe Petre Lazaroiu."Va doresc mult succes in aceasta…