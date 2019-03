Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda va pastra vineri, in memoria victimelor atacului asupra moscheilor, doua minute de reculegere si va redifuza pe statiile publice de radio si televiziune chemarea la rugaciune, a anuntat miercuri premierul Jacinda Ardern, citata de EFE potrivit Agerpres. Actiunea va avea loc la…

- Cele patru persoane ranite au fost transportate la spital, prezentand rani minore. Momentan nu este clar din ce motiv suspectul a comis atacul. Abu Hassan al-Muhajir, purtatorul de cuvant al organizatiei teroriste Stat Islamic, a lansat un apel catre simpatizantii retelei islamiste in care…

- Comunitatea de romani din Cristchurch, Noua Zeelanda, acolo unde a avut loc un atac terorist in care 50 de oameni au murit si zeci de persoane au fost ranite, numara aproximativ 400 de suflete. Unul dintre romanii din Christchurch, oras cu aproximativ 450.000 de locuitori, este Cadmiel Vlasin, originar…

- Un baiețel in varsta de 3 ani este cea mai tanara victima a ucigașului din Noua Zeelanda. Micuțul a fugit pentru viața lui, cat a putut de repede, dar a fost nimerit de gloanțele criminalului Brenton Tarrant, care a ucis 50 de oameni in Christchurch. Dupa ce a fost ranit, copilul a murit in brațele…

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a indicat duminica faptul ca asteapta explicatii din partea Facebook si a altor retele de socializare online cu privire la difuzarea in direct a imaginilor de la atacurile comise vineri in doua moschei din orasul Christchurch si soldate cu 50 de morti, transmit…

- Bunica criminalului din Noua Zeelanda, australianul Brenton Tarrant, care a omorat 49 de persoane in atacul din Christchurch, a spus ca este șocata de ceea ce a facut nepotul ei, pe care l-a descris drept „un baiat bun.

- Un barbat a deschis focul, vineri, la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, in jurul orei locale 13:00. 49 de persoane au fost ucise și alte 48 au fost ranite, dintre acestea 20 fiind in stare grava, anunța agențiile de presa. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat atacul din Noua Zeelanda…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…