Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNSCBT, cel de-al noualea deces provocat de gripa s-a inregistrat, marti, la un barbat in varsta de 40 de ani din Arad. Medicii au stabilit ca acesta avea virus gripal tip AH 1, avand conditii medicale preexistente si fiind nevaccinat antigripal. Tot marti, s-a inregistrat si decesul unui adolescent…

- Noua persoane au murit din cauza gripei de la inceputul anului, doua dintre decese fiind inregistrate marti, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ultimele doua cazuri s-au confirmat la un adolescent de 17 ani din Teleorman si la un barbat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Patru barbati si o femeie au murit din cauza gripei de la inceputul acestui an, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Doi dintre pacienti nu erau cunoscuti cu alte afectiuni. Potriv...

- Alte 15 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul imbolnavirilor a ajuns la 15.555, din care 59 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), conform news.ro.Potrivit CNSCBT, numarul total…

- Un numar de 275 de cazuri de infectie cu virusul West Nile si 40 de decese au fost inregistrate in sezonul 2018 pana in prezent, conform datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.

- Un numar de 275 de cazuri de infectie cu virusul West Nile si 40 de decese au fost inregistrate in sezonul 2018 pana in prezent, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. In perioada 2 mai…