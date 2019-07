Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iohannis a semnat decretele de numire a noilor ministri: Ramona Manescu – Externe, Nicolae Moga – Interne, Mihai Fifor – vicepremier. Președintele Klaus Iohannis a fost de acord cu cea mai recenta remaniere guvernamentala propusa de premierul Viorica Dancila. Șeful statului a semnat in…

- Presedintele Kaus Iohannis a semnat miercuri decretele de revocare din functii pentru Teodor Melescanu si Carmen Dan si pentru numirea noilor ministri a Externe si Interne, Ramona Manescu si Nicolae Moga, precum si a lui Mihai Fifor in functia de vicepremier.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri dimineața decretele prin care sunt numiți in Guvern Ramona Manescu, la Externe, Nicolae Moga, la Interne, și Mihai Fifor in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Noii miniștri depun juramantul la ora 11:00. Klaus Iohannis a semnat decretele…

