- 307 joburi disponibile sunt inregistrate la aceasta data in evidențele AJOFM Vaslui. Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 307 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 107, Agenția…

- De cațiva ani, cei care doresc sa lucreze in strainatate au posibilitatea sa consulte ofertele din spațiul comunitar prin intermediul consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui. “Anul trecut, 118 persoane din județ s-au inregistrat in baza de date…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui, Laura Toporascu, și in acest an, instituția organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri, carora li se ofera astfel posibilitatea dobandirii cunoștințelor teoretice și practice…

- Laura Toporascu Angajatorii din județul Vaslui nu s-au inghesuit sa incadreze in munca persoane in varsta, care mai au cațiva ani pana la indeplinirea condițiilor de pensionare, deși statul le acorda o subvenție lunara de 900 de lei. Potrivit datelor oferite de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței…

- Laura Toporascu Vasluienii fara loc de munca trebuie sa știe ca și anul acesta șomajul este acordat tot in funcție de stagiul de cotizare. Potrivit purtatorului de cuvant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), Laura Toporascu, indemnizația de șomaj poate fi obținuta și de catre…

- Cu 10,19 la suta, județul Vaslui se menține pe locul al doilea la nivel național in privința ratei șomajului. Inceputul de an i-a gasit pe mulți vasluieni fara un loc de munca și, din nefericire pentru ei, cu șanse mici de angajare in viitor. Pe tot parcursul lui 2017, rata șomajului a fost ingrijoratoare…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 206 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 107, Agenția Locala Barlad – 52, Agenția Locala Huși – 47. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Statistica negativa pentru Dolj. Ocupam locul patru pe tara cu cei peste 23.000 de someri inregistrati in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, iar perspectivele sunt sumbre. Avand in vedere ca la aceasta data sunt disponibile 380 de ...

- Programul „Prima chirie” a fost lansat cu mare tam-tam, in urma cu exact un an, cand se spera ca va avea un succes cel putin egal cu cel privind „Prima casa”. In esenta, era vorba despre acordarea de catre stat a unei sume de maximum 900 de lei tinerilor care se angajeaza intr-o localitate aflata la…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- In judetul Buzau sunt peste 7.000 de persoane neocupate analfabete, dintre care 5.000 se semneaza cu degetul, conform datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) care subliniaza, de asemenea, ca are sute de locuri de munca disponibile, insa oamenii nu vor sa lucreze. Buzaul…

- Mii de asistați dintre cei 13.000 de beneficiari de venit minim garantat din județul Buzau nu se pot angaja din cauza ca nu știu sa scrie și sa citeasca, arata directorul Agenției Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Buzau, Ionel Tociu.

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 26.01.2018, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul privat,…

- La Suceava, somerii care vor sa isi gaseasca un loc de munca peste hotare in domeniul agriculturii sunt asteptati astazi la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru a primi consiliere. Sute de suceveni se adreseaza Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, in vederea…

- Incepand cu 1 ianuarie a.c., au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Potrivit celor spuse de Daniela Brihoianu, purtatorul de cuvant al Agenției Județene…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 135 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 92, Agenția Locala Barlad – 13, Agenția Locala Huși – 30 Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucraatori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de joi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Peste 40 la suta dintre persoanele care erau in cautarea unui loc de munca au fost angajate. Așa arata datele pentru 11 luni ale anului, publicate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca.

- 81 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in județ, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea, un numar de 5 locuri de munca se adreseaza celor cu studii superioare, 10 persoanelor fara calificare și restul de 66 pentru cei cu studii medii.…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 175 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 100, Agenția Locala Barlad – 44, Agenția Locala Huși – 31. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- La inceputul acestei luni, Jurnal CS scria despre intentia unui nevazator din Resita, ramas fara un loc de munca, de a protesta in fata Palatului Prefectural. Iuga Sorin Preda, de profesie maseur, a cerut sprijin autoritatilor pentru a-si gasi de lucru, pentru a nu se „ajunge la situatia…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor Agentiei…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 215 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 88, Agenția Locala Barlad – 95, Agenția Locala Huși – 32. 19.500 de locuri de munca sunt vacante la…

- O patiserie clandestina care își vindea produsele în magazine din județul Constanța a fost descoperita de Protecția Consumatorilor. Comisarii au gasit oua expirate, saci de faina așezați direct pe ciment, iar furtunul cu care se spala malaxoarele era pe jos, calcat în picioare de angajați.…

- VCST Automotive Production Alba, producatorul de componente auto, subsidiara locala a grupului belgian VCST, a finalizat o investitie de 18,7 mil. lei (4 mil. euro), in extinderea spatiilor de productie cu 5.400 mp si a birourilor, dar si in construirea unei cantine pentru angajati. Pana la finalul…

- Mai multi angajati ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM), ai Casei de Pensii si ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) participa luni, 11 decembrie, la un protest spontan.

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 214 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 80, Agenția Locala Barlad – 108, Agenția Locala Huși – 26 Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 5, tel. 0235/369.940 Denumire agent economic Locuri…

- Sotia directorului unei institutii din municipiul Botosani a incetat din viata, ieri, in timp ce se afla la o consultatie intr-un cabinet medical aflat in zona Centrului Vechi. Laura Gina Dimitiru, in varsta de 57 de ani, sotia lui Teodor Dimitriu, directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei…

- Drama dupa drama in familiile social-democraților botoșaneni. Dupa ce joi sora deputatului Razvan Rotaru a incetat din viața, vineri a decedat și soția directorului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM).

- Sotia unui director a murit intr-un cabinet medical din Botoșani, vineri, in timp ce se afla la un consult. Laura Gina Dimitriu, soția directorului Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Teodor Dimitriu, s-a stins din viata la varsta de 57 de ani. Invatatoare de profesie, Laura Gina Dimitriu…

- Din cele 436 locuri de munca, 141 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 147 pentru studii medii, pentru muncitori calificati 91 si 57 pentru muncitori necalificati. Profesiile, meseriile sau ocupatiile in care agentii economici din judetul Ilfov ofera locuri de munca sunt: imbuteliator…

- Un numar de 16 detinuti din Penitenciarul Botosani, din randul celor care urmeaza sa intre in perioada urmatoare in comisiile de eliberare conditionata, au participat, ieri, la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Suceava, la o bursa a locurilor de munca prin care se ...

- 528 joburi sunt disponibile in acest moment la Brașov. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru ambalator manual, agent de securitate, bucatar, lucrator bucatarie, manipulant marfuri, muncitor necalificat la asamblarea…

- Mii de gorjeni aflati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj au beneficiat anul acesta de concedii medicale. Potrivit conducerii institutiei, somerii gorjeni solicita concedii medicale pentru a-și prelungi perioada in care beneficiaza de indemnizație de ...

- Un nou proiect de lege prevede ca țaranii ce muncesc cu ziua vor semna contracte de munca. Noua conditie, prevazuta de un proiect de lege elaborat de Ministerul Sanatatii si Muncii, a fost aprobat astazi in prima lectura de Parlament. Potrivit documentului, zilierii vor putea incheia contracte cu…

- Carasenii interesati de munca sezoniera in agricultura au oportunitatea emigrarii in acest scop in Portugalia, in prima parte a anului viitor, pentru culesul zmeurei. Cele 300 de posturi sunt disponibile prin intermediul ramurii nationale Eures. Durata contractului este de aproximativ trei…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 236 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 51, Agenția Locala Barlad – 97, Agenția Locala Huși – 88.

- Un curs de competențe sociale și civice este programat sa inceapa in cursul lunii decembrie (a.c.), la Sfantu Gheorghe, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Cursul va fi adresat șomerilor aflați in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- La Suceava va avea loc o Bursa a locurilor de munca pentru persoanele care se vor elibera din detenție. Bursa va fi organizata pe 29 noiembrie, incepind cu ora 11.00, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca. Potrivit AJOFM, deținuții care urmeaza sa se elibereze din Penitenciar sint…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat, de la inceputul acestui an, 77 de cereri din partea unor persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES. Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocupartea Forței…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, prin serviciul de ocupare EURES Romania, ofera 800 locuri de munca vacante in Spania (400 pentru femei și 200 pentru cupluri) pentru munca sezoniera in agricultura, pentru recoltarea capsunilor, campania 2018. Sunt solicitate persoane…

- 628 de joburi sunt disponibile in acest moment la Brașov. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru ambalator manual, confecționer, bucatar, controlor calitate, electrician, lacatuș mecanic, lucrator bucatarie, manipulant…

- Managerii reprezinta o categorie profesionala extrem de bine platita, lucru absolut firesc intr-o economie capitalista. Cum salariile sunt confidentiale, multa lume se intreaba cat castiga un sef de firma si cat sunt dispusi patronii sa ofere. Multe dintre oferte raman necunoscute, tinand strict de…

- Aproape jumatate din numarul persoanelor prezente la minibursa locurilor de munca organizata vineri, 3 noiembrie, la Sfantu Gheorghe, au fost invitate la interviuri sau probe de lucru, in vederea angajarii, conform datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Mini-bursa,…

- Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru stivuitorist, vanzator, bucatar, ambalator manual, confecționer, controlor calitate, electrician, femeie de serviciu, gestionar depozit, lacatuș mecanic și muncitor necalificat la…

- 581 de locuri de munca sunt disponibile in prezent la Brașov. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru agent securitate, casier, electrician, femeie de serviciu, lacatuș mecanic, muncitor necalificat la asamblarea si montarea…

- Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, firmele din judet pun la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 399 de joburi, cele mai multe fiind in industria confectiilor si productie si prestari servicii. Patru societati din industria confectiilor…

- Laura Toporascu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui sprijina agenții economici care doresc sa angajeze ucenici. Potrivit purtatorului de cuvant, Laura Toporascu, ucenicia se realizeaza printr-un program de formare profesionala, in baza unui contract de munca pe durata determinata,…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 268 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 98, Agenția Locala Barlad – 84, Agenția Locala Huși – 86. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru:…

- Criza de politisti in tara. Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Afacerilor Interne are nevoie de aproape 500 de angajati. Cel mai mare deficit de cadre este in raioanele Cahul, Cimislia, Basarabeasca, dar si in municipiul Chisinau.