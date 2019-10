Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia dezvoltata de catre cei doi ieseni poate fi instalata gratuit, utilizatorul avand acces la o harta care prezinta, in timp real, mijloacele de transport in comun din Iasi. HEREITIS face apel la utilizatorii aplicatiei si la spiritul lor civic, astfel ca cei care au instalata aplicatia vor distribui…

- Duminica, 22 septembrie 2019, in intervalul orar 08.00 – 20.00, Iașul celebreaza Ziua mondiala fara mașini, iar ieșenii vor putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale Companiei de Transport Public. Sub sloganul „Iașul fara mașini. Mergi cu noi!”, Primaria Municipiului Iași, impreuna…

Compania infiintata in anul 1997 se ocupa de productia tamplariei PVC si tamplariei aluminiu pentru ferestre si usi .

- Acesta se afla in arest, el fiind cercetat pentru o alta talharie, anterioara. „La data de 14 august, politistii au identificat un barbat de 41 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie. In urma investigatiilor s-a constatat faptul ca, la data de 5 iulie, in timp ce se…

- Scopul acestui eveniment este de a face vizitatorii sa vada ce se afla dincolo de Pamant, prin intermediul unor proiectii pe domul din interiorul Ateneului National, si cu ajutorul povestitorilor ce interactioneaza cu publicul pe baza tematicii propuse. Accesul se face pe baza de rezervare: 0758365699…

- Bogdan Florea si Cristian Nistor sunt cei doi fondatori HereITIs, aplicatie care functioneaza similar cu aplicatia Waze. Mai exact, produsul dezvoltat de cei doi ieseni mizeaza pe implicarea tuturor utilizatorilor. Astfel, cel care urca in autobuz si are aplicatia instalata va introduce numarul de traseu…

- 50 de ani s-au scurs de cand astronautul Neil Armstrong a pasit pentru prima data pe luna iar Planetariu mobil are inițiativa de a sarbatori impreuna jumatate de secol de la primul pas pe luna, printr-un spectacol interactiv. Reprezentațiile show-ului educațional vor include explicații de la doi povestitori…

