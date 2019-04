Stiri pe aceeasi tema

- Mii de supravietuitori ai unei furtuni devastatoare care a lovit sudul Nepalului la sfarsitul saptamanii trecute au inceput sa primeasca ajutoare marti, informeaza dpa. Echipele de salvare au adus alimente uscate, corturi, saltele si alte obiecte necesare mai multor sate afectate de intemperii…

- Mii de supravietuitori ai unei furtuni devastatoare care a lovit sudul Nepalului la sfarsitul saptamanii trecute au inceput sa primeasca ajutoare marti, informeaza dpa potrivit Agerpres. Echipele de salvare au adus alimente uscate, corturi, saltele si alte obiecte necesare mai multor sate afectate…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 600 au fost ranite in urma unei furtuni care s-a produs duminica in sudul Nepalului, a indicat luni ministerul de Interne din aceasta tara, citat de AFP. O furtuna violenta, care a afectat duminica seara districtul Bara - la sud de capitala…

- Doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite, in urma unui grav accident rutier produs duminica seara in comuna Tetoiu, sat Popești, județul Valcea. Pentru preluarea victimelor a fost solicitat si un elicopter SMURD, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Echipajul…

- Patru persoane au murit si alte circa 30 au fost ranite dupa ce o pasarela de pietoni s-a prabusit joi langa gara principala din Mumbai la o ora de varf, au anuntat autoritatile locale. Accidentul scoate inca o data in evidenta starea proasta a infrastructurilor din capitala financiara a Indiei,…

- Tornada care a lovit capitala Cubei, Havana, in weekend-ul trecut s-a soldat cu 4 morti si 195 de raniti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritati si citat de DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere Adrian Mutu pentru 10 secunde…

- Un autocar in care se aflau 23 de pasageri a fost implicat, luni dimineata, intr-un accident in judetul Caras-Severin. O masina a patruns pe contrasens si a lovit autocarul, soferul autoturismului murind in urma impactului, iar trei persoane au fost ranite, scrie mediafax.ro.

- Doi barbati au fost ucisi si alti 41 raniti in timpul unui controversat eveniment de lupte cu tauri, la care curajosii trebuie sa infrunte animalul cu mainile goale, desfasurat in statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, a declarat luni politia, citata de DPA. Sportul, cunoscut sub numele…