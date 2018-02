Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati 'noile procese' si 'noile sisteme', conform unui proiect de document citat de Reuters. Premierul Theresa May spera sa obtina…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Theresa May a declarat la Conferinta pe probleme de securitate care are loc la Munchen, ca exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul si a subliniat faptul ca regatul va parasi Uniunea Europeana. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea…

- ''Unii din viata politica britanica sunt impotriva adevarului, pretinzand ca eu sunt un federalist stupid, incapatanat, si ca sunt in favoarea unui superstat european'', a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la Bruxelles. ''Sunt strict impotriva unui superstat european. Noi nu suntem…

- "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia nu este consfintita", a avertizat Barnier intr-o conferinta de presa la Bruxelles, care a incheiat o noua serie de discutii, la nivel tehnic, intre cele doua parti.Negociatorul-sef al UE, care s-a aflat luni la Londra pentru a se intalni cu omologul…

- Uniunea Europeana ar putea lua in calcul aplicarea de sanctiuni Regatului Unit in timpul perioadei de tranzitie post-Brexit prin masuri ca inchiderea anumitor domenii ale pietei unice pentru companiile britanice, conform unui document redactat de Uniunea Europeana si citat de The Guardian.

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamini, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Theresa May: Acordul cu UE privind perioada de tranzitie post-BREXIT va fi incheiat in sapte saptamini…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a luat nota de recentele declarații ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetațenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Negociatorii UE apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati in discutii.…

- Marea Britanie probabil va ramane blocata intr-o lunga perioada de tranzitie in care va contribui la bugetul Uniunii Europene si va trebui sa respecte legile europene, dar nu va avea un cuvant de spus referitor la problemele blocului comunitar, a estimat marti eurodeputatul belgian Philippe Lamberts,…

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- "Usa este deschisa" daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters.…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Un referendum pentru a clarifica relatia Elvetiei cu Uniunea Europeana ar fi util, a estimat duminica presedintele elvetian Doris Leuthard, dupa ce relatiile dintre Bruxelles si Berna s-au racit in ultimele zile, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Frictiunile dintre Elvetia si UE, organizatie…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citând AFP si Reuters. 'Dispozitiile…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- Marea Britanie trebuie sa respecte 'intreaga legislatie a UE, inclusiv pe cea noua', sa-si achite contributiile care ii revin la facturile UE si sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranzitie dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles presedintele Consiliului European, Donald…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles. O informație importanta pentru românii din Marea Britanie:…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…