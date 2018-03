Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit dupa ce, in aceasta dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian citate de Agerpres.ro. Cele…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.

- Un barbat a suferit mai multe traumatisme si a ramas incarcerat in masina personala, in urma unui accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 76 Deva-Brad, in localitatea Valisoara. "Pompierii Detasamentului Deva, specializati in descarcerare, prim ajutor si stingere au intervenit…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- Trei persoane au fost ranite miercuri seara, in judetul Neamt. Un microbuz, un camion si doua autoturisme au fost implicate in accident. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala, scrie Romania TV. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in judetul Neamt si in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un camion si doua autoturisme. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala. Potrivit reprezentantilor…

- Gravida transportata cu șenilata din Copaceanca, județul Teleorman. O femeie insarcinata și un pacient cu mana fracturata au ajuns la spital cu ajutoirul unei autoșenilate. Mai multe drumuri din județul Teleorman au fost inchise din cauza zapezii. Interventia a durat aproximativ patru ore, au precizat…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica seara in judetul Vaslui pe Drumul European 581, in apropiere de Crasna, in zona Sapte Case. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Vaslui in accident au fost implicate doua autoturisme, fiind inregistrate sapte victime. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului…

- O ambulanta SMURD, apartinand ISU Brasov, care transporta un pacient a fost implicata intr un accident rutier la Rasnov.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov pacientul nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici au suferit traumatisme.Accidentul…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- O barbat de 76 de ani a decedat intr-un accident de circulatie petrecut joi pe DN 19, langa aeroportul Satu Mare, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal, ambii soferi ramanand incarcerati, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana…

- Un microbuz cu cetateni din Republica Moldova s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit…

- Echipajele SMURD au intervenit la 22 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Costești…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, accidentul a avut loc pe DN56A, in zona localitatii Simian. "Pe DN56A a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism", au transmis reprezentantii IPJ Mehedinti.…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Savinesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, victimele, un barbat de…

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Aproximativ 20 de persoane aflate in situatii dificile din cauza ninsorii si a viscolului au fost salvate joi dimineata de autoritati, iar circa 30 de localitati au ramas fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta al judetului…

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14B, la intrarea in localitatea Craciunelu…

- "In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate. Pentru eliberarea acestora si acordarea primului ajutor au intervenit echipele de descarcerare si prim ajutor de la Detasamentul de pompieri Deva si Serviciul Judetean de Ambulanta", a declarat…

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- O teava de gaz e a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier pe DN 6, in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii,…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii, informeaza…

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- UPDATE: Potrivit ISU, persoana care intrase in stop cardiorespirator a decedat. Un accident grav s-a petrecut vineri noapte pe un drum forestier din zona Certege, Coasta Vascului, pe raza orașului Cimpeni. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Alba, un autoturism de teren cu patru oameni la bord…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…