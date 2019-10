Cele 237 semnaturi trebuiesc intarite de cel puțin 233 „bile” Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si de la fosti parlamentari PSD. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi. Senatul si Camera Deputatilor, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni…