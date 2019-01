Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va face totul pentru a reusi destramarea Ucrainei, a acuzat vineri Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean de Externe, cerand sprijinul Occidentului pentru deblocarea accesului in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat marti, 4 decembrie, cu aproximaiv 15 apropiati ai militarilor capturati de Rusia in timpul unei confruntari maritime care a avut loc la sfarsitul lui noiembrie in Marea Neagra, promitandu-le ca va lupta pentru eliberarea acestora. „Nu se va face niciun…

- Facand referire la un acord din 2003 privind Stramtoarea Kerci, Mattis a declarat ca Moscova nu a respectat acordul “care permite atat navelor ucrainene cat si celor ale Rusiei libertate de miscare” in acea zona. Comentariile sale sunt printre cele mai dure venite din partea unui oficial american.Ambasadoarea…

- Jim Mattis, ministrul Apararii din SUA, a condamnat Rusia pentru incalcarea tratatului cu Kievul prin capturarea celor trei nave ucrainene, incercarea de a se amesteca in alegerile americane de la jumatatea mandatului si pentru incalcarea tratatului nuclear, scrie The Guardian. Mattis a facut declaratiile…

- „Daca cineva doreste sa foloseasca acest incident ca un pretext pentru o escaladare politica, cred ca nu va fi un pas in directia buna", a declarat Grushko dupa o conferinta de securitate de la Berlin. Trei nave ucrainene - doua vedete blindate, Berdiansk si Nikopol, si remorcherul Iani Kapu…

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…

- Conform unor surse diplomatice, preluate de AFP, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci. Atat Rusia cat si Ucraina au solicitat reuniunea,…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au încalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au încercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze în jurul Crimeei în drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters…