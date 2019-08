MOMENTE DE PANICA in AVION. Un aparat Airbus 321 cu 234 de persoane la bord a aterizat intr-un lan de porumb , dupa ce motoarele s-au oprit in timpul zborului. Vezi ce s-a intamplat ….. – VIDEO+foto Un avion de pasageri rus a efectuat o aterizare de urgenta joi langa Moscova la scurt timp dupa ce a decolat din cauza unor pasari aspirate in motoarele sale, au anuntat compania aeriana si mass-media de stat ruse, citate de Reuters, potrivit Agerpres. Zborul Ural Airlines Airbus 321, cu 234 de persoane la bord, efectua legatura intre Moscova si Simferopol in Crimeea. La scurt timp de la decolare,…