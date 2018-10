Stiri pe aceeasi tema

- PNL propune modificarea L 61/1991 a adunarilor publice, astfel incat manifestarile cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, protestele politice, precum și cele care se desfașoara in piețe, in alte locuri in aer liber, trotuare, ori in exteriorul sau…

- Pentru propunerea legislativa pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, initiata de un grup de deputati PSD, s-a implinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere si vot in Senat, ca prima Camera legislativa sesizata.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis marti sesizarile depuse de presedintele Klaus Iohannis, de PNL si USR, stabilind ca fiind neconstitutionale o parte din dispozitiile reclamate din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Potrivit unui comunicat al…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 26 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea Statutului alesilor locali, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR, miercuri, o sesizare de neconstitutionalitate…

- Presedintele Klaus Iohannis vrea noi sancțiuni pentru consilierii locali și județeni! Acesta face referire la conflictul de interese și propune sanctiunea diminuarii indemnizatiei de sedinta cu 10% pentru maximum 6 luni. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), miercuri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. "Prin continutul sau normativ, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea formulata de 80 de parlamentari ai Partidului Miscarea Populara, PNL si deputati neafiliati in legatura cu initiativa legislativa care modifica Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali, a anunțat președintele organziației județene e a PMP, Marian…