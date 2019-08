Mobilizare pentru căutarea unui tânar de 17 ani, din Motru

Un tanar de 17 ani, disparut de acasa, din municipiul Motru, este cautat de politisti. Minorul a fost vazut ultima data duminica. Rudele au sesizat Poliția. „La data de 18 august, polițiști din cadrul Politiei municipiului Motru au fost sesizați de o femeie de 56 de ani, din municipiul Motru, cu privire la faptul ca minorul Olteanu Dorel-Mihai, de 17 ani, a plecat de la domiciliul din municipiul Motru si pana in prezent nu a mai revenit. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au efectuat cercetarea locului faptei, iar din verificari s-a stabilit ca la momentul plecarii… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

