Mircea Badea, reacție după ce Alexandru Cumpănașu a decis să candideze la prezidențiale Mircea Badea a reacționat dupa ce Alexandru Cumpanașu și-a manifestat intenția de a candida la alegerile prezidențiale 2019. "Cumpanașu are un ONG. La un moment dat, a luat niște fonduri europene, de vreun milion de euro, ca sa vare integritate in Ministerul de Interne. Și a și varat, adica a avut un program european. Ca ONG-ist bine finanțat de la Europa, in mod evident, nu a reușit sa bage cine știe ce integritate in Ministerul de Interne, dar ca președinte.... spune ca in doi ani rade clanurile. Daca din interiorul Ministerului de Interne nu a reușit la Ministerul de Interne... ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata violata, ucisa și incinerata de Gheorghe Dinca, la Caracal, a lansat, pe Facebook, o intrebare celor care ii urmaresc.Președintele Coliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) i-a intrebat pe internauți daca este momentul sa…

- Alexandru Cumpanașu anunța ca va propune conducerii Ministerului de Interne inființarea Poliției Școlilor, o structura care ar putea asigura prezența unui jandarm in toate școlile din Romania, pentru a fi combatuta criminalitatea și pentru a proteja elevii, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț-bomba…

- Klaus Iohannis este favorit in cursa pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni, arata ultimul sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM. Calin Popescu Tariceanu se pozitioneaza pe locul doi, la aproape 30 de procente distanta. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL s-ar situa…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, sare in apararea lui Alexandru Cumpanașu și arata ca acesta este pur și simplu revoltat pentru ceea ce s-a intamplat in cazul nepoatei sale, Alexandra și nu are de gand sa candideze la prezidențiale.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, adolescenta de 15 ani rapita in Caracal, a depus la Ministerul de Interne o solicitare de anchetare a felului in care au fost tratate de catre poliție a tuturor cazurile de dispariție din 1990 pana astazi. ”Ma voi afla la MAI pentru a depune solicitarea privind…

- Nu doar polițistul i-a vorbit de sus și n-a crezut-o pe fata de 15 ani rapita, ci și femeia care i-a raspuns prima, operatoarea de la 112, care este angajata a Serviciului de Telecomunicații Speciale. ”Mi-a venit sa ma tavalesc pur și simplu pe jos cand am ascultat convorbirile prin care Alexandra Maceșanu…

- Alegerea candidatului USR pentru alegerile prezidentiale, sambata, a fost eclipsata de tensiunile evidente cu partenerii de la PLUS, partidul lui Dacian Ciolos. In timp ce useristii isi votau liderul pentru a merge in cursa pentru Palatul Cotroceni, Ciolos iesea, intr-o conferinta de presa, unde anunta…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de întoarcere spre normalitate pentru…