Ministrul Transporturilor, amenințări pentru constructorii autostrăzilor Contractele unora dintre constructorii care lucreaza in prezent la infrastructura rutiera ar putea fi reziliate, din cauza slabei mobilizari, a declarat sambata ministrul Transporturilor Razvan Cuc, care a prezentat stadiul unor lucrari de infrastructura. Cuc a vorbit de rezultare dezamagitoare in cazul lotului 2 de pe autostrada Sebeș – Turda, unde constructor este asocierea Aktor […] Articolul Ministrul Transporturilor, amenințari pentru constructorii autostrazilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ameninta cu rezilierea contractului pe constructorul lotului 2 al autostrazii Sebes - Turda, compania greaca Aktor. Aflat in vizita pe santier, joi, 21 martie, acesta s-a declarat nemultumit de ritmul in care se desfasoara lucrarilor.

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc, a facut astazi o vizita in județul Alba, pe șantierele autostrazii Sebeș – Turda. Acesta face declarații la sediul Instituției Prefectului, legate de infrastructura județului Alba. Principalele declarații ale ministrului: Am efectuat obișnuitele vizite pe șantiere,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, precizat ca i-a cerut ministrului Transporturilor Razvan Cuc sa discute cu reprezentanții CNAIR și CFR Infrastructura pentru ca aceștia sa inceapa lucrarile in regie proprie, menționand ca dureaza foarte mult procedurile pentru construirea autostrazilor și liniilor de cale…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit joi cu reprezentantii celor mai importante companii de constructii ce activeaza in domeniul infrastructurii rutiere, carora le-au transmis ca sunt bani pentru continuarea proiectelor incepute,…

- O parte din autostrazile in construcție – A10 Sebeș – Turda și A3 Campia Turzii – Targu Mureș, au o finanțare puternic taiata in 2019, potrivit proiectului de buget publicat de Ministerul de Finanțe, atrage atenția Asociația Pro Infrastructura. ONG-ul ...

- Administrația locala din Turda a reușit atragerea unor fonduri europene uriașe pentru dezvoltarea localitații, iar 2019 este anul in care lucrarile efective vor debuta. Amploarea lucrarilor este atat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Progresele pe șantierele autostrazilor, in ianuarie: Un punct procentual pentru Pizzarotti pe lotul 1 și 0,2 pentru Aktor pe lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda ... The post Progresele pe șantierele autostrazilor. Un punct procentual pentru Pizzarotti pe lotul 1 și 0,2 pentru Aktor pe lotul 2 al autostrazii…

- Reteaua de autostrazi din Romania trece bariera de 800 de kilometri cu cei 101 noi kilometri adaugati in acest an, desi numai 60 dintre acestia au fost dati efectiv in folosinta, intrucat pe 43 de kilometri din loturile 3 si 4 Lugoj-Deva trebuie remediate „mici gauri de 500 de metri”, potrivit unui…