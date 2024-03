Scandal cu amenințari, la Sebeș: Doi barbați au fost reținuți dupa ce au spart geamurile unei locuințe Scandal cu amenințari, la Sebeș: Polițiștii de investigații criminale din Sebeș au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați de 39 și 36 de ani. Aceștia sunt banuiți de savarșirea infracțiunilor de distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, in seara zilei de 9 martie, in jurul orei 20.40, pe […] Citește Scandal cu amenințari, la Sebeș: Doi barbați au fost reținuți dupa ce au spart geamurile unei locuințe in Alba24 .