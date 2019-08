Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a facut primele precizari cu privire la situația tragica ce a avut loc in Spitalul din Sapoca. Noaptea trecuta, in jurul orei 03.30, un barbat care s-a internat voluntar in cursul zilei de joi a ucis patru persoane și a ranit alte noua, dupa ce le-a lovit cu un stativ de la perfuzii in cap.