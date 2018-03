Ministrul pentru Mediul de Afaceri sustine ca 2018 nu va mai fi un an al schimbarilor fiscale

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca mediul de afaceri este preocupat de schimbarile din zona fiscala, astfel incat doreste sa ii transmita ca nu vor fi schimbari majore in 2018. "Anul acesta si anii viitori vor fi ai…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, ca 2018 "nu va mai fi un an al schimbarilor" majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri. "Anul acesta si anii viitori vor fi ani ai stabilitatii si…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este "pacat" ca trebuie sa stabilim ca obiectiv cresterea vitezei de circulatie a trenurilor pana la nivelul care se inregistra, in Romania, in anii '90. "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut…

- Reprezentantii societatii civile din Iasi anunta continuarea protestelor fata de tergiversarea proiectului autostrazii Iasi-Targu Mures, urmand sa fie organizat un mars motorizat din Moldova catre Bucuresti. Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Ministerul de Finante analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si rroma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament "scandalos" ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti rromi din Romania. Asociatia de sprijin pentru rromi (Forderverein Roma) a indicat,…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. "Din punct de vedere…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- Monica Macovei crede ca, de duminica, de cand au fost difuzate inregistrarile lui Vlad Cosma privind plantarea de probe intr-un dosar DNA, "asistam la o inscenare" ca sa se ajunga la demisia lui Laura Codruta Kovesi. "De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga…

- Costurile de finantare ale Romaniei si Ungariei au crescut, in vreme ce ale altor tari central europene au ramas stabile, in ultima saptamana - cu mentiunea ca Romania are, oricum, randamente duble fata de Ungaria. Perspectivele pentru Bucuresti se anunta, insa, si mai defavorabile.…

- Ministerul Finantelor a solicitat abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA. Cererea vine dupa ce, anul trecut, ministerul a respins mesajele Comisiei prin care propunea sa ajute autoritatile romane in avans pentru a se asigura ca…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for ma. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare.…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Partia Cucos (Bistrita), in care autoritatile au investit 7 milioane de euro, a fost inaugurata luni cu mare fast, dar inchisa peste trei zile din cauza problemelor aparute. Folosita sau nu, partia costa orasul 10.000 de euro lunar. Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Cluj-Napoca ar putea fi al doilea oras din tara care sa aiba transport in comun subteran, dar abia peste 10 ani.Primaria a alocat deja 3 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate. Potrivit Digi24, autoritatile vor construirea liniei de metrou pe directia est - vest, pentru a…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- Publicatia britanica The Telegraph a analizat situatia prin care trece Simona Halep, la scurt timp dupa ce contractul cu Adidas a expirat. Sportiva noastra este primul numar 1 din istoria tenisului ce a evoluat cu un echipament "no name", iar situatia s-ar putea repeta si la Australian Open.…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, a declarat, marti, ca Guvernul ingroapa treptat programul "Prima Casa" prin reducerea fondurilor alocate. Liberalul cere ca la rectificarea bugetara din acest an plafonul programului sa fie majorat. Iancu Caracota sustine ca fondurile alocate in acest…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a anuntat vineri ca vor fi luate anumite "masuri de eficientizare", atat in cadrul Guvernului, cat si la nivelul tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau, seful Executivului…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina. "Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie…

- Uniunea Europeana a inceput din iunie 2017 reducerea tarifelor pentru roaming. De la 1 ianuarie 2018 urmeaza alte scaderi, ba chiar si o crestere a volumului de date. Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi,…

- Cu doar cateva zile ramase din anul 2017, va propunem un Top 10 al celor mai cautate masini in acest an in Romania. Ierarhia a fost intocmita de colegii de la AutoScout24 si vine cu cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi prezenta in top a modelelor Nissan Skyline sau Lancia Delta.…

- Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism. "Este justificat…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…