- Mihai Fifor, ministrul interimar de Interne, a declarat ca polițiștii nu au știut sa lucreze cazul de la Caracal și a existat „un șir de erori teribil care a dus la o astfel de drama”. La scurt dupa ce a fost numit la conducerea Ministerului de Interne, Mihai Fifor a lansat acuzații la adresa polițiștilor…

- "Politistii nu au stiut sa lucreze pe speta asta. Asta este opinia mea, nu vreau sa acuz deocamdata pe nimeni. Este evident ca nu au fost pregatiti pentru un astfel de caz. Este un sir de erori teribile care au dus la o astfel de drama. De la imposibilitatea in 2019 a STS-ului sa localizeze precis…

