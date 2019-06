Ministrul de Interne de la Londra a aprobat extradarea lui Assange in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- ''Exista din partea SUA o cerere de extradare, care se va afla maine in fata instantei, dar ieri am semnat ordinul de extradare si l-am certificat, iar acest lucru va fi adus maine in fata judecatorilor'', a spus oficialul britanic. Este de asteptat ca avocatii lui Julian Assange sa conteste decizia…

- Peste 750.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri in cadrul schemei de inregistrare a statutului pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce aceasta tara paraseste blocul comunitar, a anuntat ministrul de Interne, Sajid Javid. Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat…

- Emiterea mandatului ar insemna primul pas din procedura vizand extradarea lui Assange din Marea Britanie, unde este incarcerat pentru 50 de saptamani pentru eliberarea termenilor eliberarii conditionate. Suedia a redeschis saptamana trecuta ancheta referitoare la acuzatia de viol adusa lui Julian…

- Pentru prima data in mai bine de 100 de ani, Marea Britanie nu a folosit energie electrica pe baza de carbune timp de mai mult de patru zile la rand. Luni dimineata, compania britanica de utilitati National Grid a anuntat ca au trecut mai mult de 122 de ore de cand Marea Britanie a folosit…

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- La aproape sapte ani de cand isi gasise refugiu in sediul ambasadei Ecuadorului din capitala Marii Britanii, pentru a evita extradarea catre Suedia, Julian Assange a fost scos, joi, cu escorta chiar din cladirea reprezentantei diplomatice. Ministrul britanic de Interne a confirmat arestarea lui Assange,…

- Premierul Marii Britanii Theresa May ii va cere, oficial, lui Donald Tusk, presedintele Consiliului European, amanarea Brexit-ului. Sefa Executivului de la Londra urmeaza sa ii scrie lui Tusk, azi sau maine, si sa ii ceara extinderea articolului 50 (cel care a fost activat pentru iesirea UK…