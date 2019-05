Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor din Uniunea Europeana vor incerca joi sa afiseze o imagine de unitate in cursul unui summit consacrat viitorului post-Brexit al UE, care are loc la Sibiu, unde vor deschide de asemenea cursa pentru posturile-cheie din institutiile comunitare, comenteaza AFP. Reuniti in formula de 27,…

- Marea Britanie a ales sa renunte la statutul de membru al Uniunii Europene, dar nu renunta la Europa. Viziunea Regatului Unit despre viitorul Europei implica prosperitatea pentru cetateni, a declarat pentru Digi24 Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul de stat in cadrul Departamentului pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Lord Callanan, in marja reuniunii informale pe tema prezervarii patrimoniului cultural european de la Paris. In…

- O astfel de masura ar insemna ca Marea Britanie ar ramane fara comisar european pentru prima data din 1973. Oficialii europeni citați au informat ca solicitarea lui Emmanuel Macron ar urma sa fie facuta in cadrul summit-ului european referitor la Brexit, care va avea loc miercuri.Potrivit…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Steve Barclay, a precizat, miercuri, ca nu este de acord ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie amanata cu un an, dar a comentat ca ar fi de acord cu o amanare flexibila a Brexit-ului. "Nu as fi de acord cu o amanare de maximum un an. Nu vreau sa vad…

- Liderii UE au inceput discutiile cu privire la amanarea Brexit-ului dupa ce premierul britanic Theresa May a solicitat ca termenul initial, 29 martie, sa fie prelungit pana la 30 iunie. Presedintele Consiliului UE, Donald Tusk, a dorit ca amanarea sa fie acordata pana la 22 mai cu conditia…

- Liderii celor 27 de state din cadrul Uniunii Europene se orienteaza spre respingerea amanarii pana pe 30 iunie a iesirii Marii Britanii din organizatie, preferand un termen mai scurt, afirma surse din cadrul Consiliului UE citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Ambasadorii…

- in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana Ministerul Afacerilor Externe a gazduit pe 11 februarie 2019 , un eveniment de informare adresat mediului de afaceri din Romania, in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Obiectivul evenimentului intitulat "Cum ne pregatim…