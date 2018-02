Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania, informeaza agerpres.ro. "Inca de la prima intalnire cu ministrii,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania. "Inca de la prima intalnire cu ministrii, cea de ieri seara,…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului. Audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila se…

- Se schimba structura Guvernului: Vor fi patru vicepremieri: Paul Stanescu, Grațiela Gavrilescu, Viorel Ștefan și Ana Birchall. Rovana Plumb va fi cel mai probabil la Fonduri Europene, ministerul delegat condus in Guvernul Tudose de Marius Nica. Marius Nica , unul dintre susținatorii fostului premier…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare, o abordare…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- "Un prim-ministru precum Viorica Dancila, cu experienta consistenta in Parlamentul European, este un avantaj pentru Romania; va asigura o mai buna relatie si dialog cu Comisia Europeana, va determina ...

- ATENTIE… Jurnalistul vasluian Catalin Striblea a explicat, pe blogul sau, cat de grava este situatia pe care Romania o traverseaza acum, dupa inlocuirea fostului prim-ministru Mihai Tudose cu europarlamentarul Viorica Dancila. Acesta este de parere ca liderul PSD nu face altceva decat sa reinvie Partidul…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan, nominalizarea PMP pentru functia de premier, a precizat ca premierul desemnat Viorica Dancila va adânci si mai mult România în criza politica si economica, adaugând ca aceasta a avut nevoie de

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politica. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-și demita pentru a doua oara propriul premier.Cristian Tudor…

- PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea social-democrației…

- Gabriel Zetea (PSD): ”Viorica Dancila poate reprezenta cu cinste Romania in fața oricarei cancelarii europene” Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de Femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier al Romaniei,…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEXN) a decis sa o propuna pe Viorica Dancila pentru functia de premier dupa ce Mihai Tudose a fost mazilit. Reactia din Parlamentul European e una extrem de vehementa. Chiar europarlamentarul PSD, Catalin Ivan a 'distrus-o' pur si simplu pe Dancila.Citește…

- Social democratii au hotarat foarte repede pe cine vor propune pentru a prelua functia de premier. Europarlamentarul Viorica Dancila este varianta discutata si agreata de reprezentantii conducerii PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca miine asteapta…

- Cei doi jurnalisti au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-si demita pentru a doua oara propriul premier. In primul rand, Cristian Tudor Popescu a comentat decizia PSD de a o propune pe europarlamentarul Viorica Dancila in functia de premier. Liderii…

- Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu - o alta varianta luata in discutie - a refuzat din start propunerea. Viorica…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri ca el nu crede ca exista tabere in interiorul PSD, de aceea nu se pozitioneaza de vreo parte si, daca nu isi face bine treaba, este pregatit sa renunte la functie, informeaza agerpres.ro. "Consider oportun ca structurile…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate". …

- Victor Ponta, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Romaniei, va avea cetatenie sarba, scrie Blic, care relateaza ca parlamentarul roman a spus, in cadrul unei vizite de anul trecut la Belgrad, ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei si ca acest lucru este in interesul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen si relatiile între cele doua tari în plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis…

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen si relatiile intre cele doua tari in plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis marti AGERPRES,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, 8 ianuarie 2018, la Haga, pentru a discuta cu ministrul Afacerilor Externe al Regatului Tarilor de Jos, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen și relațiile intre cele doua țari in plan european. Vizita a fost prilejul…

- Victor Negrescu, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, s-a prezentat luni la Haga pentru o serie de discuții cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen.

- In cadrul ședinței au fost evidențiate progresele inregistrate in procesul de pregatire a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastra il va exercita timp de șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiind totodata stabilite liniile de acțiune necesare continuarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea Romaniei in zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta in acest sens din partea tuturor Guvernelor, fie ca a fost vorba de Ponta, Cioloș, Grindeanu sau actualul guvern condus de Mihai Tudose. Șeful statului a aratat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat luni, 18 decembrie 2017, cea de-a cincea intrunire a Consiliului Interministerial pentru Pregatirea și Exercitarea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, reunit la Palatul Victoria. In cadrul ședinței au fost evidențiate…

- Romania va detine presedintia Strategiei UE pentru regiunea Dunarii in anul 2019, in acelasi an in care tara noastra se va afla si la conducerea presedintiei Consiliului UE, a afirmat joi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta Agerpres."Romania a reusit obtinerea…

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat in emisiunea Romania9 de la TVR 1, ca ambasadorul George Maior și ambasada Romaniei de la Washington sunt vinovații in cazul comunicatului transmis de Departamentul de Stat al SUA Parlamentului Romaniei."Funcționarii de la București și diaspora…

- "PNL redepune astazi moțiunea 'Romania in bezna. PSD și ALDE fura curent". Este inițiata de deputați ai PNL și va reamintim ca prin refuzul de dezbatere in plenul Camerei Deputaților a acestei moțiuni, dumneavoastra, domnule președinte, comiteți un abuz de drept. V-am adus spre inștiințare celelalte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți, 28 noiembrie 2017, la cea de-a noua ediție a Summit-ului European privind Inovarea. In intervenția sa, oficialul roman a subliniat ca inovarea contribuie in mod direct la prosperitatea Europei și la bunastarea societații…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Acesta a subliniat ca inovarea contribuie in mod direct la prosperitatea Europei și la bunastarea societații și a cetațenilor. „Viitorul Europei este legat de capacitatea sa de inovare, de transformare a marilor idei in produse și servicii care sa creeze creștere economica și locuri de munca.…

- Departamentul de Stat al SUA a dat publicitatii, luni, o declaratie prin care isi exprima ingrijorarea fata de slabirea independentei justitiei in Romania si cere Parlamentului sa respinga propunerile care afecteaza statul de drept si lupta impotriva coruptiei. „Statele Unite observa cu ingrijorare…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 27 noiembrie 2017, la conferința de presa dedicata prezentarii de catre Comisia Europeana a rezultatelor sondajelor de opinie privind cei zece ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.51% dintre respondenți…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, a afirmat, vineri, la Pitești, ca de la 1 ianuarie toți cei implicați in agricultura trebuie sa participe la consultari in vederea pregatirii Romaniei pentru viitoarea Politica Agricola…

- Doamna Rovana Plumb, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, a participat, miercuri, 22 noiembrie 2017, la reuniunea interparlamentara Viitorul politicii de coeziune post 2020: oportunitați, provocari și pași de urmat, desfașurata la Bruxelles, la inițiativa Comisiei…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti, cu 279 de voturi "pentru", unul "impotriva" si o abtinere, proiectul de lege privind achizitionarea rachetelor Patriot. Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, a declarat ca spera ca saptamana viitoare sa fie semnat contractul cu…

- „Cred ca este o zi foarte importanta pentru Romania. De astazi Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare, prin achizitia unui sistem de aparare cu raza lunga, ma refer la sistemul Patriot”, a subliniat Fifor. „Prin votul pe care l-a dat Camera Deputatilor astazi practic putem…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot, ca, incepand de astazi, Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare. „Cred ca este o zi…