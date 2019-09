"Aceasta situatie, creata de presedintele Iohannis care prin refuzul de a numi ministri interimari ignora reguli, legi si decizii ale CCR poate produce consecinte grave pentru cetatenii Romaniei si pentru relatiile europene ale Romaniei.

Refuzul de a numi ministri interimari este un abuz constitutional si de putere pe care dl presedinte Iohannis isi permite sa il faca la adapostul imunitatii absolute pe care o are in fata legii. CCR a decis ca presedintele nu are niciun drept sa refuze aleatoriu numirile ministrilor interimari. Acestia trebuie numiti pana cand Parlamentul se va exprima…