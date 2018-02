Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta, joi seara, ca a fost prelungita perioada de acordare a tratamentului in strainatate, pana la finalul anului 2020, pentru ranitii din Colectiv, precizand ca 23 de persoane au inca nevoie de ingrijiri medicale. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru…

- Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența inițiata de Ministerul Sanatații care include masuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților in sistemul public de sanatate. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata…

- Revolutia fiscala, intrata in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, unii dintre ei ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat. Dupa cum se stie, salariatii care aveau un contract de munca part…

- In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au in…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2017 modifica si completeaza Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, anunta AJOFM Maramures intr-un comunicat de presa. Astfel somerii inregistrati la AJOFM Maramures, de cel putin 30 de zile, care…

- Guvernul a aunțat joi ca a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Ministrul Muncii a precizat ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru angajații part-time de la stat care și-au vazut salariile diminuate iar in unele cazuri au fost obligați sa vina cu bani de casa pentru a plati contribuțiile sociale. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca Guvernul pregatește…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Noile norme de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate au adus o serie de noutati. In cele ce urmeaza va prezentam cele mai importante modificari. Evidența persoanelor asigurate Angajatorii sunt obligati…

- Guvernul a amanat depunerea Declarației 600, pana la data de 15 aprilie 2018. Potrivit Executivului, pana in prezent s-au depus 28.500 de formulare, din totalul de 210.000 de persoane care ar trebui sa le completeze, potrivit Codului Fiscal, in urma estimarilor facute de autoritați, la nivelul anului…

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt noutati ale Contractului-cadru pe anul 2018 fata de cel pe anul 2017 (a carui aplicabilitate…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Ministerul Sanatatii (MS) a solicitat, luni, directiilor de sanatate publica sa ia toate masurile pentru rezolvarea situatiilor speciale cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile. Oficialii ministerului au cerut evaluarea numarului de bolnavi care necesita transport in vederea efectuarii dializei,…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale…

- In Romania sunt anual peste 5.000 de cazuri noi de cancer mamar , iar cele mai multe femei cu acest diagnostic trec printr-o intervenție de extirpare a unui san. Printre cazurile noi sunt și studente de 18-19 ani, lucru care acum 40-50 de ani era de neconceput. Deși Romania a dezvoltat un subprogram…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va fi doatat cu un nou aparat de rezonanța magnetica dar și de un tomograf. Achiziționarea noii aparaturi va fi posibila dupa ce Ministerul Sanatații a incheiat un contract in valoare de 250 de milioane de euro cu Banca Mondiala. Noile achiziții vor vor ajunge…

- Mai puțin de jumatate dintre medicii de familie nu au semnate actele adiționale pentru 2018, susțin reprezentanții Ministerului Sanatații și ai Casei de Asigurari de Sanatate, care condamna protestul declanșat in primele zile ale anului.

- Nicoleta Dumitrescu Asa cum au anuntat de la sfarsitul anului trecut, pentru medicii de familie, prima zi lucratoare din anul 2018 – 3 ianuarie – a constituit si prima zi de greva, „rupand” temporar legaturile cu Casa Nationala de Sanatate. Practic, incepand de ieri, acestia acorda servicii medicale…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- La fel ca o mare parte din colegii lor din țara, medicii de familie buzoieni au semnat actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate, acțiunea de protest declanșata azi de cele doua organizații profesionale reprezentative neafectandu-i pe pacienții asigurați din Buzau. Decizia…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Resita prezenta, recent, situatia financiara a unitatii, care a adunat datorii de aproape 13 milioane de lei, din care aproape trei sunt in termenul de scadenta, restul de zece trecand cu mult peste acest termen (sase fiind arierate). Toate catre furnizori.…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Medicii de familie din Neamț sunt in discuții daca sa mai consulte gratuit sau daca sa afișeze tarifele pentru serviciile medicale de la 3 ianuarie 2018. Nemulțumirea lor ține de ignorarea de catre decidenți a solicitarilor pe care ei le tot discuta cu Guvernul, cu Casa Naționala de Sanatatate și cu…

- Sunt asigurați prin efectul legii salariații pentru care contribuția la fondul de concedii și indemnizații este platita de angajator și cuprinsa in contribuția asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal. Modificarea majora privește posibilitatea altor persoane…

- Potrivit Smartree Romania, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, modificarile legislative aduse de Ordonanța de Urgența 60/2017, care vizeaza persoanele cu dizabilitați apte de munca, determina angajatorii sa iși regandeasca strategia vis-a-vis de acest subiect. …

- Persoanele asigurate in Romania pot solicita cardul european de asigurari sociale de sanatate (CEASS). Acesta le da dreptul la asistența medicala necesara in timpul șederii temporare in statele membre UE, in Spațiul Economic European și in Confederația Elvețiana. Șederea temporara inseamna deplasarea…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in condițiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care cuprinde masuri pentru reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, se arata intr-un comunicat al Executivului.

- Guvernul discuta in ședința de joi un proiect de Ordonanța de Urgența prin care se majoreaza limita de varsta de la 7 la 16 ani pentru copiii ai caror parinți beneficiaza de dreptul de concediu medical și de indemnizația de ...

- Compania Nationala de Asigurari în Medicina (CNAM) organizeaza pâna pe 31 martie 2018 campania anuala de informare a populatiei despre drepturile si obligatiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenta medicala (AOAM), actiune sustinuta de Ministerul Sanatatii,…

- O analiza a viitorului mod de impunere a celor doua tipuri de venit ridica o serie de intrebari: ce ne va aduce anul 2018? Va creste sau va scadea numarul de salariati? "Vom asista la o noua migrare artificiala de la salariat la persoana fizica autorizata pentru a beneficia de o impozitare…

- Modificarile fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie provoaca discrepante semnificative intre salariati si persoane fizice autorizate, se arata intr-un comunicat al EY, remis presei. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificări importante în domeniul…

- Executivul condus de Mihai Tudose a modificat luna trecuta Codul Fiscal, prin Ordonanța de Urgența, una dintre marile modificari ale „revoluției fiscale” fiind transferul in totalitate de la angajator la angajat a sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale…

- Proiect de ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finanțelor Persoanele care nu îsi platesc impozitele si contributiile la buget în cel mult o luna de la scadenta si fac acest lucru cu intentie vor fi incriminate pentru evaziune fiscala si pedepsite cu închisoare de…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat joi ca a semnat cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) un contract de finantare in valoare de 9 milioane de lei pentru Spitalul Judetean de Urgenta (SJU).

- Guvernul a modificat legea salarizarii bugetarilor prin Ordonanța de Urgența, modificarile vizand sporurile din Sanatate și Educație, dar și personalul care opereaza cu fonduri europene. Concomitent, au fost luate și masuri de economisire. Apare indemnizația de hrana ce poate fi de peste 30% din salariu…

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- Premierul Mihai Tudose l a convocat azi pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, intr o sedinta la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, conform stiripesurse.ro. Miercuri, la ora 10:00, ministrul Sanatatii a fost convocat la o noua intalnire.…

- Guvernul a modificat și completat Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul punerii sale in concordanța cu prevederile Codului fiscal și pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), in vederea asigurarii accesului…

- Utilizarea fara drept a cardului de sanatate devine infracțiune incepand de azi, a decis Executivul Romaniei printr-o Ordonanța de urgența adoptata in ședința de Guvern. Practic, pacienții și asigurații nu mai au voie sa-și instraineze temporar cardul catre furnizorii de servicii medicale,…

