- Conform Art.108 (1) din Constituția Republicii Moldova, Forțele Armate sunt subordonate exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranitații, a independentei și a unitații, a integritații teritoriale a țarii și democrației constituționale.In același timp, conform legii nr.

- Peste 30 de mii de oameni din toata țara s-au adunat acum in Piața Marii Adunari Naționale la un miting de protest pașnic, pentru a apara ordinea constituționala a Republicii Moldova, condamnand ferm orice act de tradare de Patrie.

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a participat joi la sesiunea inaugurala a conferintei 'Mediul Strategic de Securitate-Tendinte si Provocari', organizat la Chisinau de Ministerul Apararii al Republicii Moldova, Academia Militara a Fortelor Armate "Alexandru cel Bun', Centrul…

- Spectacol de exceptie in satul Flamanzeni, comuna Coscodeni, raionul Sangerei.30 de parasutisti din Armata Nationala a Republicii Moldova si Armata Romaniei au sarit cu parasuta in memoria generalului-maior, Grigore Baștan, erou national, bastinas al acestei localitati.

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a participat miercuri, in calitate de invitat special la Conferinta Nationala: "NATO la 70 de ani: intre realizari, provocari si oportunitati", organizata de Institutul pentru Politici si Reforme Europene (IPRE), in cooperare cu Centrul de…

- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Genistii Armatei Nationale desfasoara, în institutiile de învatamânt din mai multe localitati, o campanie de informare cu privire la pericolul munitiilor neexplodate în Republica Moldova, dar si modul de comportare în cazul descoperirii…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Un locuitor din satul Marianca de Jos, raionul Stefan Voda, a descoperit pe terenul sau agricol 234 de obiecte explozive. La fața locului s-au deplasat geniștii Batalionului ”Geniu”. Echipa de genisti, condusa de locotenentul major Ion Golovei,…

- Dupa mai bine de 18 ani de cand a parasit politica, al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, susține ca sursa de venit din care se intreține sunt banii caștigați dupa ce a vandut o vila și un apartament din Federația Rusa.