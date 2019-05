Mike Pompeo revine în turneu prin Europa după vizita sa anulată Cu incepere de joi, 30 mai, pana miercuri, 5 iunie, el va vizita Berlinul pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel si cu ministrul de externe Heiko Maas, apoi Elvetia pentru discutii in special cu omologul sau, Ignazio Cassis, inainte de a participa, pe 3 iunie, la Haga, la editia a noua summitului mondial pentru antreprenori (The Global Entrepreneurship Summit) impreuna cu premierul olandez, Mark Rutte.



Turneul sau se va incheia la Londra, unde i se va alatura presedintelui american, Donald Trump, pentru vizita sa de stat in Marea Britanie, prevazuta intre 3 si 5 iunie.



