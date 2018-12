Mii de români au aflat de la ANAF că au fost înșelați. “Nu e semnătura mea” Cazurile au fost descoperite dupa ce Fiscul a inceput sa trimita notificari celor care apareau in evidentele de donatii, iar acolo unde au fost gasite neconcordanțe banii au ramas blocati pana cand situatiile au fost clarificate. Un barbat din Galati a primit o notificare de la ANAF prin care i se cerea sa confirme ca a directionat 2% din impozitul pe venit catre o organizatie non profit din Braila, despre care insa nu auzise niciodata. „M-am prezentat la ANAF, unde am solicitat o copie de pe respectiva declaratie. Semnatura sub nicio forma nu este a mea”, spune omul. Odata instiintat, Fiscul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meterorologii anunța ca vremea va fi deosebit de rece în toata țara, pâna vineri dimineața. Miercuri, Capitala și 16 județe intra sub cod galben de vânt și ninsori viscolite. Potrivit unei atenționari a ANM, miercuri între orele 2.00 - 20.00 se anunța intensificari susținute…

- Potrivit ANSVSA, pesta porcina africana evolueaza in 266 de localitati din 15 judete, cu un numar de 1.042 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). De asemenea, au fost inregistrate 136 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 354.604 de porci afectati de boala. Pana…

- Atunci cand nu e tras de lesa și pus sa promita la Antena 3 ca nimeni, nici macar Fiscul, nu se va atinge de banii caștigați din turnatorie cinstita de taica Felix, guvernul incearca tot soiul de giumbușlucuri sa mai iasa din rahatul in care singur s-a afundat. Pentru ca a ajuns de mult la […]

- Un seism cu magnitudinea de 3.4 grade a fost inregistrat, potrivit datelor publicate de institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 22.02, in judetul Buzau, la 128 kilometri adancome. Cutremurul s a produs la 60.7 km E de Brasov, 65.7 km NE de Ploiesti, 119.3 km N de…

- Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a gazduit joi, 27 septembrie 2018, Festivalului de Literatura „Serile de Literatura ale Revistei Antares” 2018, eveniment care a reunit la Buzau membrii ai Uniunii Scriitorilor din Romania – Filiala Sud-Est. Au sustinut lecturi publice membrii USR Daniel Cristea…

- Fermierii se plang ca nu sunt sprijiniti de autoritati, ba mai mult, chiar functionarii le pun piedici. Ministerul Agriculturii sustine in schimb ca la Directiile Agricole exista echipe pregatite care vor sa-i ajute pe producatori. Claudia Burcea cultiva pe cinci hectare, in Constanța, fructe si legume…