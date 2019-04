Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mii de simpatizanti ai fostului presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au manifestat duminica la Curitiba (sud) in fata inchisorii unde se afla incarcerat de un an pentru coruptie, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Intr-o scrisoare citita de presedinta Partidului Muncitorilor…

- Cateva mii de susținatori ai fostului președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, au protestat duminica in apropierea inchisorii din Curitiba in care acesta se afla de un an și au solicitat eliberarea sa, potrivit France 24, scrie Mediafax.Intr-o scrisoare prezentata in cadrul protestului…

- Mai multe mii de simpatizanti ai fostului presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au manifestat duminica la Curitiba (sud) in fata inchisorii unde se afla incarcerat de un an pentru coruptie, relateaza AFP. Intr-o scrisoare citita de presedinta Partidului Muncitorilor (PT) Gleisi…

- O instanța din Brazilia a ordonat luni eliberarea fostului președinte al țarii, Michel Temer, la doar câteva zile dupa ce acesta fusese reținut, fiind acuzat ca este liderul unei "grupari infracționale", anunța Mediafax citând France 24.Plasarea lui Temer în arest preventiv…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va putea parasi penitenciarul in care este incarcerat de anul trecut pentru a asista, astazi, la inmormantarea nepotului sau, relateaza bbc.com preluat de news.roCITEȘTE ȘI: Avertismentul medicilor: Atentie la acest mineral esential pentru…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care fusese arestat în luna aprilie, a fost condamnat miercuri la condamnat în cadrul altui dosar, a anuntat miercuri un tribunal brazilian, relateaza cotidianul spaniol El Mundo, citat de Mediafax.

- ​Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care fusese arestat în luna aprilie, a fost condamnat miercuri la condamnat în cadrul altui dosar, a anuntat miercuri un tribunal brazilian, relateaza cotidianul spaniol El Mundo, citat de Mediafax. Lula da Silva, care a…