Mihai Munteanu a fost coplesit de emotii si abia a facut cateva declaratii. Acesta e mandru de reusita sa.

"Nici acum nu imi vine sa cred ca am caștigat! Am simțit ca mi-a fugit pamantul de sub picioare, a fost o nebunie totala in finala", a spus Mihai Munteanu.

Pentru prima data in șase sezoane, Florin Dumitrescu nu a avut nicio șansa la titlu, caci bucatarii sai au parasit competiția chiar inainte de cea de-a treia proba, iar cuțitul sau de aur, Silviu Nedelea, a jucat in semifinala in tunica albastra: "Pentru mine a fost greu sezonul acesta. A fost un sezon plin de lupte fizice,…