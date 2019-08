Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor, ministru interimar de Interne, a fost intrebat de jurnaliștii Digi24 cum comenteaza dezvaluirile ca fostul șef interimar al IPJ Olt, Nicolae Alexe, incerca sa obțina informații de la interlopi in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu, oferind date din dosar. Aceasta, in condițiile in…

- Libertatea a publicat, in ultimele zile, doua investigații realizate la Caracal, Slatina și in intreg județul Olt, care au dezvaluit complicitatea dintre polițiști și interlopi, in ziua dispariției Alexandrei Maceșanu. Echipa de investigații Libertatea a intrat in posesia mesajelor pe WhatsApp schimbat…

- La cautarile Alexandrei Maceșanu ar fi participat și interlopi, susțin jurnaliștii de la Libertatea. Ei au publicat discuțiile pe WhatsApp dintre comisarul-șef Nicolae Alexe, fostul adjunct al poliției Olt, și Remus Radoi, un om influent pe plan local, director al mai multor firme

- Nicolae Alexe, fostul ajunct al IPJ Olt, despre care Libertatea a scris azi ca i-a dat unui interlop din Caracal numerele de telefon ale suspectului de la Caracal, vine cu o explicație uluitoare. Alexe spune ca informațiile care conțineau și numerele de telefon ale suspectului erau deja publice pe Facebook…

- Comisarul șef Nicolae Alexe, numarul unu pe operațiuni in poliția Olt și cel care a coordonat acțiunea de la Caracal, a apelat la Remus Radoi ”Codița”, șeful unei rețele uriașe și dintre cei mai temuți oameni din județ. Conversațiile incredibile de pe WhatsApp dintre polițistul Alexe și Radoi ”Codița”…

- Mihai Fifor, Ministrul interimar de Interne, a declarat ca operatorul care i-a raspuns Alexandrei Maceșanu cand aceasta a sunat la 112, era singur și mai avea alte trei apeluri in așteptare. Unul provenea de la un scandal cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa. „Pentru București…

- Cazul Caracal a declanșat o serie de modificari la serviciul de urgența. Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat trecerea 112 de la STS la MAI, in timp ce șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre cartelele pre-pay, ce nu permit identificarea apelanților și a punctat ca peste 70% dintre…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, dupa întâlnirea cu Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, ca se va merge pe firul persoanelor disparute, daca este nevoie, pâna în 1990.