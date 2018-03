Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marti, 6 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe aparare, prezidata de inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.Potrivit…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Minsitrul rus de externe Sergei Shoigu a declarat joi ca elemente ale scutului anti-racheta instalat de NATO in Romania, Polonia si Alaska sunt ca o “umbrela cu gauri”, informeaza agentiile de presa rusesti, citate de Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu. Ministrul…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Cei doi vor discuta despre cooperarea bilaterala in domeniile apararii si medicinei, in special in segmentul tehnico - militar, si evolutia situatiei de securitate la nivel international care impune consolidarea dialogului in cadrul organizatiilor internationale, potrivit unui comunicat MApN.…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila" Florentina Ionita Radu a afirmat miercuri ca unitatea medicala poate oferi servicii medicale la cerere. "Se pot face servicii medicale la cerere. Avem dreptul, conform aprobarii domnului ministru si conform aprobarii Casei…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. In textul rezolutiei…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, informeaza agentia MTI.In…

- "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Romania, amenințata cu activarea Articolului 7. Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind justiția din Romania. Intr-o scrisoare adresata lui Jean…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut joi, 15 februarie, o intrevedere cu secretarul american al apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles. Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidentiat, joi, la Bruxelles, importanta mentinerii angajamentului aliatilor pentru continuarea implementarii sarcinilor trasate la Varsovia, pe toate palierele de efort ce decurg din deciziile privind consolidarea posturii de descurajare si aparare, materializate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidentiat, joi, la Bruxelles, importanta mentinerii angajamentului aliatilor pentru continuarea implementarii sarcinilor trasate la Varsovia, pe toate palierele de efort ce decurg din deciziile privind consolidarea posturii de descurajare si aparare, materializate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu secretarul american al apararii, James Mattis, context in care oficialul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania. "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri intalniri bilaterale cu omologii din Republica Polona, Canada si Bulgaria, in marja Reuniunii ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, de la Bruxelles, informeaza un comunicat al MApN. Discutiile cu ministrul polonez al…

- Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a…

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

- Republica Moldova si Romania ar putea crea un batalion mixt pentru situații de urgența, despre aceasta a anuțat miniștrii Apararii de pe ambele maluri ale Prutului, Mihai Fifor și Eugen Sturza.

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca modernizarea Marinei Militare nu mai poate fi amanata, iar programele de inzestrare pornesc de la conditia nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie realizate in Romania. Ministrul apararii a vizitat structurile marinei militare de…

- Europarlamentara Renate Weber a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire” cu Radu Tudor, ca o europarlamentara romana a avut o expoziție la Bruxelles. Fara a menționa despre ce expoziție e vorba sau ce reprezentau fotografiile din Romania, europarlamentara liberala a pus aceasta…

- Guvernul va analiza in ședința de saptamana viitoare proiectul referitor achiziția corvetelor multifunctionale, ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunțand ca iși dorește ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului, iar condiția este ca cele patru corvete sa fie construite intr-un șantier…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Mihai Fifor, ministrul care a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Apararii Nationale, are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. Ministrul propus pentru Aparare a declarat in cadrul audierilor…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- Vineri, 12 ianuarie, incepand cu orele 11.00, la sediul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” va avea loc ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotația I și rotația a-II-a. Contingentul polonez este parte componenta a initiativei comune, avand…

- "Nu stiu ce agenda va avea CExN (Comitetul Executiv National al PSD de la sfarsitul lunii ianuarie - n.r.), eu am sa va spun ca raman in continuare sa cred ca alta este agenda de preocupari a noastra”, a declarat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intrebat daca premierul ar trebui sa discute…

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca în acest moment, situatia României este mai rea decât a Poloniei. „Situatia noastra e chiar mai rea decât a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine, Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga…

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP. "Cooperarea noastra in materie…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat miercuri seara oficialii Uniunii Europene ca "mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP."Multi…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Parlamentul a inceput dezbaterile, in plenul reunit, pe bugetul de stat pe 2018. Premierul Mihai Tudose, prezent la dezbaterile finale, a declarat ca este un proiect al dezvoltarii și al investitiilor. ”Am preferat sa fim prudenti, sa ne raportam la o crestere de 5,5 cu toate ca dupa primele noua luni…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si echitabil al industriilor nationale de aparare si al IMM-urilor…

- Alianta isi propune, printre altele, reprezentarea in mod unitar a intereselor mediilor de afaceri din cele patru tari in raport cu institutiile de la Bruxelles, a informat, miercuri, Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit unui comunicat al UNPR, sediul celei mai mari confederatii…

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…