- Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor” – Primaria Alba Iulia organizeaza miercuri, 14 martie 2018, incepand cu ora 17.30, cea de-a patra ediție a evenimentului ”Oameni talentați ai comunitații”. Evenimentul va cuprinde vernisajul expoziției personale de pictura a doamnei Didina Nistor, prezentata de…

- Soluție definitiva in dosarul ”Caccia in Romania” • Inchisoare cu suspendare pentru doi oameni de afaceri italieni stabiliti la Alba Iulia, acuzati de evaziune fiscala de DIICOT: Curtea de Apel le-a admis expertiza financiara si i-a achitat pentru constituire de grup infractional Doi cunoscuți oameni…

- Galeriile Inter-Art din Aiud gazduiesc, in aceste zile, cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018 cuprinzand lucrari semnate de 65 de artiste din 36 de țari de pe 5 continente sub genericul: „Arta feminina in colecția Inter-Art” . Astfel, pe simezele…

- Intre acțiunile culturale dedicate Zilei de 8 Martie programate in zona noastra se inscrie și vernisajul Expoziției „Centenarul femeilor din arta romaneasca”, manifestare plastica de excepție ce va fi gazduita de Muzeul Arta din Brasov, aflat pe b-dul. Eroilor nr. 21 (chiar langa…

- Vernisajul expoziției ”The Unpleasant Show” va avea loc, pe data de 10 martie, incepand cu ora 19, la Galeria Jecza. Echipa curatoriala a expoziției ... The post ”The Unpleasant Show”, desen contemporan, la Galeria Jecza appeared first on Renasterea banateana .

- Vineri dimineața, -9 grade Celsius, ninsoare. Pe o astfel de vreme nimeni nu s-ar gandi sa iasa din casa, daramite sa mai stea in drum pentru doar cațiva lei. Insa pentru ei, cei șase comercianți din Piața Volanta din Alba Iulia, pe care i-a prins gerul la munca in a doua zi din luna martie, […]

- In ziua de 27 februarie 2018, la ora 14.30 a avut loc vernisajul expozitiei doodle art, editia a treia, "Prieteni necuvantatori. Amicitie neconditionata" la Casa Argintarului, Bistrita. Expozitia a gazduit aproximativ o suta de desene dintre cele peste 166 existente in concurs. Evenimentul se afla parte…

- Un numeros public a fost prezent, marti, 27 februarie 2018, la Galeria „Arte”, de pe strada V.Alecsandri nr. 1, unde s-a desfasurat vernisajul expozitiei de arte vizuale „Consonante plastice”, apartinand artistei turdence Felicia Racean, coordonatorul sectiilor externe de arta vizuala Turda si Campia…

- La Shopping City Suceava, in spațiul dedicat special evenimentelor culturale, a avut loc marți, 27 februarie, vernisajul expoziției (grafica și pictura) și festivitatea de premiere a Concursului Național de Arta Plastica "Ion Irimescu", ediția a XI-a, eveniment organizat sub egida ...

- Muzeul National Cotroceni, in colaborare cu Muzeul de Arta Vizuala Galati si Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos, anunța vernisajul expoziției de fotografie "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari", marți,…

- Muzeul National Cotroceni, in colaborare cu Muzeul de Arta Vizuala Galati si Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos, va invita la vernisajul expoziției de fotografie "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari",…

- La Museikon in Alba Iulia a avut loc vineri, 16 februarie, vernisajul expozitiei de obiecte sacre "Tezaur ndash; Episcopia Tulcii", organizata in parteneriat de Muzeul National al Unirii din Alba Iulia si Muzeul National Brukenthal din Sibiu, informeaza Basilica.roEvenimentul s a bucurat de prezenta…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Romaniei Mari cu expoziția de fotografie istorica „Marea Unire”. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari. Dupa expoziția Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei si artei…

- La propunerea Filialei Alba a Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria”, lt. col. (rtr.) Iosif Hribal (66 de ani) ar putea fi avansat onorific la gradul de colonel cu prilejul Centenarului Marii Uniri, fiind singurul militar care indeplinește condițiile, avand cel puțin 63 de ani impliniți, a declarat…

- La muzeul de arta religioasa Museikon din Alba Iulia va avea loc vineri, 16 februarie, incepand cu ora 11.00, vernisajul expoziției Tezaur – Episcopia Tulcii. Expozitia aduce in fata publicului vizitator un remarcabil fond de obiecte bisericesti reprezentative pentru trei secole, dar si pentru aria…

- Vernisajul expoziției „Arata ca ești rar, arata ca-ți pasa!”, organizata cu prilejul Zilei Internaționale a Bolilor Rare 2018, s-a bucurat de prezența catorva zeci de participanți. Evenimentul a debutat astazi, de la ora 11, la Galeria de Arta „Ioan Sima” Zalau, expoziția putand fi vizitata pana la…

- La Galeria de arta a Universtitații „Ștefan cel Mare„ Suceava va avea loc vineri, 9 februarie, de la ora 17:30, vernisajul expoziției "Povești de suflet" realizata de Diana Dimitriu. Va prezenta criticul de arta Delia Ioana Leizeriuc. Diana Dimitriu a pregatit o expoziție de ...

- Joi, la Galeria de Arta din Alba Iulia va avea loc vernisajul expoziției ce reunește lucrari ale tuturor artiștilor care au participat la Taberele Internaționale ale Fundației Ianza-Art Inter-Cultural 2013 – 2017. Pe simezele Galeriei de Arta a municipiului Alba Iulia se vor afla lucrarile a 80 de artiși…

- Germanii au fost o prezenta constanta in istoria orasului Alba Iulia si alcatuiau o comunitate influenta si respectata. Minoritatea avea o structura etnica relativ eterogena, fiind alcatuita din sasi transilvaneni si din germani veniti aici din diferite provincii ale Imperiului Habsburgic.

- Cazul lui Adrian, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia, care de doi ani de zile se lupta cu o boala crunta, a starnit mobilizare in randul intregii comunitați. Jurnaliști, oameni de afaceri, sportivi și oameni simpli, sufera alaturi de familia lui și fac tot posibilul sa stranga suma enorma de care are…

- Fotoclubul Mircea Faria din Craiova organizeaza, maine, ora 18.00, vernisajul expoziției “Viziuni fotografice”. Expoziția este gazduita de Muzeul Olteniei, str, Madona Dudu nr. 14, sala Stefan Ciuceanu. Sunt prezentate publicului 44 fotografii realizate de 13 membri și simpatizanți ai fotoclubului ...

- Anul acesta sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la momentul in care drumul Romaniei s-a schimbat definitiv. La 1 decembrie 1918, s-a scris o pagina fundamentala din prezentul nostru, din fiinta noastra romaneasca, din misiunea ce ne-a fost data de atunci si pentru totdeauna. La acea…

- La data de 28 ianuarie 2018, in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de…

- In data de 17 ianuarie 2018, in Sala de Expozii a ICR Beijing, a avut loc vernisajul Expoziției de Pictura „Satisfashion”, semnata de catre artistul Obie Platon. Evenimentul de succes a fost deschis de domnul Constantin Lupeanu, directorul ICR Beijing. Doamna Xu Wei, angajata a institutului, prezentandu-l…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din Mexic, iar in urma accidentului feroviar, cel putin cinci oameni si-au pierdut viata. Trenul a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, medicul Cristina Geormaneanu, a declarat corespondentului MEDIAFAX, ca pana de curent a durat aproximativ 30 de minute, insa au functionat ventilatoarele mecanice si monitoarele pacientilor. „A fost o pana de curent, dar inca nu…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…

- Muzeul de Arta Vizuala are placerea sa va invite la vernisajul expoziției de fotografie ,,Perspectiva visului", semnata Simona Andrei, miercuri, 17 Ianuarie, la ora 19.00. Vorbind despre propria expoziție, artista spune: ,,Totul se intampla ca intr-un vis, ca intr-un coșmar. Scurte viziuni, flash-uri,…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- Sapte persoane din Bistrita au fost implicate intr-un accident rutier petrecut joi, 11 ianuarie, pe DN17, aproape de orasul Gherla. Un barbat care locuieste in apropierea locului unde s-a produs accidentul a ajutat trei barbati sa iasa din masina avariata, dupa care le-a cerut bani.

- Intr-un singur minut pot avea loc nenumarate evenimente, de la nasteri, la sute de filmulete incarcate pe Youtube. Potrivit ASAPScience, intr-un singur minut, un barbat adult isi pierde 98 de milioane de celule din corp, iar Pamantul calatoreste 1.800 de kilometri in jurul Soarelui. Conform videoclipului…

- Sambata, 13 Ianuarie 2018, de la orele 18:00, Galeria IAGA Contemporary Art organizeaza finisajul expoziției #808080 a artistului Liviu Bulea, curatoriata de Olimpia Georgeta Bera. Expoziția #808080 se prezinta sub forma unor conglomerate concepute in forme bidimensionale variabile ca dimensiune, unele…

- Chiar daca in spatiul public au aparut deja nume de posibil candidat al PSD-ului la viitoarele alegeri prezidentiale, zvonuri vehiculate mai intens pe fondul sedintei conducerii social-democrate, din prima zi a saptamanii, Liviu Dragnea a tinut sa mai tempereze din elanul unor astfel de discutii, dand…

- Atentie, se misca muntele! Este avertismentul dat de salvamontistii din intreaga tara, dupa ce temperaturile ridicate au crescut riscul de avalansa. Aproape o suta de oameni au sunat la 112 in ultimele 24 de ore si au cerut ajutor pe partiile de schiat sau pe traseele acoperite cu zapada.

- Un adevarat masacru s-a intamplat vineri seara, pe strazile din doua comune din Bistrita-Nasaud. Din primele informatii rezulta ca un tanar de 16 ani ar fi furat o camioneta, la volanul careia s-a urcat sub influenta alcoolului. El a facut sase victime, dintre care cinci copii.

- La Institutul Transplant Renal din Cluj (ICUTR), coordonat de medicul Mihai Lucan, s-ar fi efectuat operatii de transplant de pancreas direct pe oameni, fara a se experimenta cu animale, asa cum cer regulile Agentiei Nationale de Transplant, spune actualul manager, Silviu Moga.

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a deschis, luni dimineața, o ancheta epidemiologica și a efectuat o acțiune de control la o sala de evenimente din Alba Iulia dupa ce un numar de 19 persoane care au sarbatorit aici Revelionul s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Cea mai importanta zi a anului s-a marcat și la Orhei, unde mii de oameni s-au adunat pentru a sarbatori Revelionul. Localnicii și vizitatorii au avut ocazia sa urmareasca cun spectacol cu legendele muzicii pop: Ace of Base, Dschinghis Khan și Arabesque.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea parte de multe provocari din partea oponentilor sai politici in viitorul an, iar seful PSD Liviu Dragnea va trebui sa-si negocieze functia de sef al social democratilor pe parcursul urmatoarelor 12 luni, afirma Cozmin Gusa. Consultantul politic mai sustine ca premierul…

- RISE Moldova a analizat toate tranzacțiile și procesele de judecata in care au fost implicate aceste construcții și a aflat intreg lanțul de proprietari. Printre ei – oameni de afaceri, sportivi, foști combatanți, dar și oameni de rand. Cu toate ca vilele au tot fost vandute și revandute concomitent,…

- Datele Institutului National de Statistica arata ca in Romania barbatii sunt mai bine platiti decat femeile. Aceasta realitate este confirmata si in casele celor mai puternici romani. Prima doamna, Carmen Iohannis, a castigat anul trecut de aproape sapte ori mai putin decat presedintele Iohannis. Exceptia…

- Veste imensa venita de sarbatori pentru cei care sunt in cautarea unui loc de munca. O firma cunoscuta isi deschide o noua fabrica si urmeaza sa angajeze sute de oameni. Este vorba despre Curent Metal, un producator de componente pen­tru electrocasnice si furnizor al Arctic, care va construi o fa­brica…

- Bilantul deceselor provocate de furtuna tropicala Tembin in Filipine a depasit 200, mii de oameni au ramas fara case, iar cautarile supravietuitorilor continua, informeaza news.ro.Autoritatile spun ca cei mai multi oameni au ignorat avertizarile de a se muta. Filipine se confrunta cu…

- FINALA X FACTOR 2017. Seria duetelor cu mentorii continua cu Jeremy Ragsdale si Horia Brenciu iar momentul va ramane pentru mult timp de acum inainte in memoria tuturor. Piesa "What A Wonderful World" s-a auzit fenomenal in finala X Factor!

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Liderul grupului parlamentar al minoritatilor de la Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat joi, la sedinta solemna dedicata Revolutiei din 1989, ca singurul fel in care se poate scapa de un fel de a gandi este acela de a spune ce gandesti."In 1989 aveam 30 de ani, ascultasem discursul…

- Vineri, 22 decembrie 2017, ora 17.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia are loc vernisajul expoziției de fotografie „Garda Apulum – Retrospectiva anului 2017”. Evenimentul incununeaza un șir amplu de activitați in care au fost implicați reenactorii albaiulieni in cursul anului 2017. De-a lungul…

- De aproape șapte ani, Florina Campeanu iși imparte viața intre Spitalul de psihiatrie Voila și ACASA, acolo unde locuiesc ai ei, doi oameni saraci in multe privințe, dar nu și in cea a bolilor Și mai este o bogație pe care o au acești oameni: copilul lor pe care și l-au dorit ca pe-o raza a vieții pe…

- Un nou protest a inceput duminica, dupa ora 18.00, la Alba Iulia. Organizati pe reteaua de socializare, cu motto-ul “Albaiulia civica rezista”, aproximativ 25 de oameni s-au adunat in fata Prefecturii Alba, pentru a atrage atentia asupra modificarilor legilor Justitiei. UPDATE: In jurul orei 20.00,…

- Cateva sute de oameni au participat, joi, la Alba Iulia, la ceremoniile solemne oficiate in memoria Regelui Mihai I, drapelul de mari dimensiuni din Piata Tricolorului fiind coborat in berna, iar un sobor de preoti in frunte cu Arhiepiscopul de Alba Iulia, IPS Irineu, au oficiat un parastas in catedrala…