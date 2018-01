Stiri pe aceeasi tema

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria. 'Aprofundarea relatiilor cu Japonia constituie o prioritate a componentei…

- Oficialii guvernamentali s-au intranit cu delegația oficiala și economica din Japonia, condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Shinzo Abe pentru a discuta despre construcția Magistralei 6 de metrou 1 Mai – Otopeni, proiect ținut la sertar inca din anul 2007, cand Banca…

- Premierul Japoniei va privi ca pe un afront faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, iar Romania pierde o sansa uriasa sa atraga investitii japoneze, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania,…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe și-a anulat vizita de la Palatul Victoria, unde trebuia sa se întâlneasca cu Guvernul condus de Mihai Tanase. În locul premierului, la o întâlnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al…

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe. Oficialul trebuia sa fie întâmpinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, însa acesta din urma si-a delegat atributiile catre…

- Dupa demisia lui Mihai Tudose de la conducerea Guvernului, premier interimar este propus ministrul Dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor europene, Paul Stanescu. Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii in guvernul Tudose, are 60 de ani, este absolvent al Facultatii de Agronomie din…

- Luni, in urma ședinței CExN al Partidului Social Democrat, Mihai Tudose a ales sa demisioneze din funcția de premier al Romaniei. Potrivit prim-ministrului demisionar, atribuțiile sale vor fi preluate de Paul Stanescu, actual vicepremier și ministru al Dezvoltarii.In cele ce urmeaza, Bugetul.ro…

- Fata de ceilalti colegi ai sai, care s-au grabit sa intre pe usa sediului PSD fara sa faca declaratii, printre ei Viorica Dancila, Felix Stroe sau Paul Stanescu, ministrul de Interne a ales sa spuna cateva cuvinte, inainte de a ajunge in cladirea din Kiseleff. “Guvernul este unul politic, asteptam decizia…

- „Pentru proiectele din județul Caraș-Severin s-au alocat, in total, aproape 1,3 miliarde de lei (394,8 milioane de lei prin PNDL I și 883,2 milioane de lei prin PNDL II). Pe PNDL II au fost depuse 181 de proiecte, deci vor fi aproximativ 181 de santiere in Caras-Severin. Daca lucrarile vor…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- „In ceea ce privește dezbaterea privind banda unica, in prima etapa vom folosi banda unica care este construita acum la tramvai. Dupa succesul liniei 21, unde linia de tramvai a fost asigurata cu un gard metalic, vom continua acest program pentru linia 16, linia 1 și linia 32. Așteptam modificarea …

- Autor: Sorin Rosca Stanescu 2018 este anul in care, inevitabil, Elena Udrea va vorbi. In 2018 ea va fi pusa literalmente la zid. Va primi o condamnare dupa gratii. Acest deznodamant, corect sau incorect, nu mai poate fi evitat. La fel cum reacția previzibila a Elenei Udrea nu lasa loc la prea multe…

- RATB deviaza 10 linii de autobuz, de Revelion 2018. Cu ocazia desfașurarii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea „Revelionului 2018” in Piața George Enescu și Piața Revoluției, in perioada 31.12.2017, ora 17:00 – 01.01.2018, ora 05:00, se restricționeaza total traficul rutier general pe Cal. Victoriei,…

- Ajuns la 37 de ani, Cristi Chivu si-a adus aminte de un moment care-i putea schimba destinul de fotbalist. Se intampla in urma cu doua decenii, in 1998, cand fostul capitan al echipei nationale avea doar 18 ani, juca la CSM Resita si era vazut deja drept o mare speranta a fotbalului romanesc.…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Catalin Cazacu, supranumit și rebelul motociclist al Romaniei, este unul dintre cei mai apreciați piloți de la noi, dar și un adevarat Don Juan. Cu toate a transformat pasiunea in meserie, sportul i-a fost mult mai mult de ajutor. Catalin Cazacu a reușit sa evite pușcaria datorita carierei. Dragostea…

- Cateva sute de transportatori sunt, la ora transmiterii stirii, in fata Guvernului, unde protesteaza, solicitand o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane. "Nu…

- Se protesteaza in Piața Victoriei, in aceste momente. Protestul din aceasta dimineața, din fața Guvernului, este organizat de Confederația Operatorilor de Transport Autorizați din Romania. https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2017/12/20/VID-20171220-WA0001.mp4 Chiar daca Primarul General, Gabriela…

- "Modelele de contracte propuse prin actul normativ sunt compatibile cu notiunea de contract administrativ, autoritatile administrative dispunand prerogative importante: dreptul de supraveghere si control, dreptul de a modifica unilateral contractele, situatii exceptionale, notificarea celeilalte…

- Bugetul pentru marketing si promovare al Ministerului Turismului va avea un plus de 80,84% pe proiectul de buget din 2018, respectiv un plus cu 15,341 milioane de lei, a declarat, marti, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, Gheorghe-Bogdan Tomoiaga, secretar de stat in Ministerul Turismului.…

- 18.27, dupa ora la care s-au gandit la un nume de trupa, se numește grupul format din Razvan Șurche, un barman de 21 de ani din București, Teodor Danci fost concurent ”Next Star”, Antonio Pican, din Moreni, și Dragoș Alecsa, din Onești.

- "Am pornit un program, 'Alege oaia', pentru a stimula consumul de carne de oaie. El are doua axe: vrem sa popularizam in toata tara pe tiparul pe care l-ati vazut in capitalele de judete si sa incepem sa realizam si infrastructura necesara, adica sa deschidem magazine care sa vanda aceste produse,…

- Metrorex face urmatoarele precizari: titlurile de calatorie existente ale Metrorex și RATB vor ramane valabile și dupa implementarea tichetului unic; costul biletului unic este alcatuit din: costul biletului RATB in valoare de 1,30 lei, costul biletului Metrorex in valoare de 2,50 lei la care…

- Regele Mihai a lasat in urma o avere uriasa Regele Mihai al Romaniei a lasat in urma sa o mostenire uriasa, trunchiata puternic de confiscarile comuniste. Evaluarea averii Casei Regale este extrem de subiectiva si poate naste multe discutii, cu atât mai mult cu cât majoritatea castelelor…

- Liderii PSD sunt in fierbere in aceste zile. Grupul "taliban" din jurul lui Liviu Dragnea - Gabriela Firea, Marian Neacsu, Olguta Vasilescu, Codrin Stefanescu, Claudiu Manda, Paul Stanescu s.a. - vor sa impuna organizarea de mitinguri de sustinere a partidului in Bucuresti si in toate judetele din tara.…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica.Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat pana la inceputul anului 2019, potrivit companiei…

- „Cred ca este o zi foarte importanta pentru Romania. De astazi Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare, prin achizitia unui sistem de aparare cu raza lunga, ma refer la sistemul Patriot”, a subliniat Fifor. „Prin votul pe care l-a dat Camera Deputatilor astazi practic putem…

- Ministerul Energiei se așteapta cel puțin la o stagnare a energiei electrice, posibil chiar o diminuare, iar la gaze naturale nu a primit de la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) semnale cu privire la o ajustare pozitiva, a declarat, luni, ministrul de resort, Toma Petcu,…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- Jucatorul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Gheorghe Grozav, a declarat, marți seara, dupa infrangerea suferita in fața Olandei, scor 0-3, ca in acest amical s-a vazut diferența de valoare dintre cele doua selecționate, informeaza Agerpres. „Este un duș rece pentru noi. Am pierdut azi, deși noi…

- ROMÂNIA - OLANDA amical LIVE. ONLINE STREAM ProTV - VIDEO. Echipa nationala a României întâlneste, marti, de la ora 21,00, pe Arena Nationala din Bucuresti, selectionata Olandei, într-un meci amical. ROMÂNIA - OLANDA este LIVE VIDEO pe Protv. ROMÂNIA…

- Cinci proiecte de investitii depuse la Ministerul Dezvoltarii Regionale isi asteapta finantarea, spre bucuria primarului Petru Bogdan. Este vorba despre asfaltare strazi in localitatea Carasova, alimentare cu apa si retea de canalizare in satul Nermed, modernizare iluminat public si retea…

- Exact cum va anunțam, CS Viitorul Pitești are un program de foc pana duminica. 4 jocuri in 4 zile, iar duelurile au debutat de ieri, cand piteștenii au intalnit pe Dinamo. In duel, a existat o singura formație, aceea a Viitorului, scorul final fiind unul categoric in favoarea formației lui…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi seara, la Sibiu, ca soferul autobuzului Jandarmeriei filmat pe linia de tramvai in Bucuresti va suporta rigorile legii. "Va dati seama ca am fost informata. Stiu ca era, la momentul la care am primit eu informatia, in derulare o cercetare si…

- Proiectul noului Cod Administrativ, anuntat asta-vara de fostul ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si preluat de inlocuitorul acesteia, Paul Stanescu, prevede o super-imunitate pentru membrii...

- Reprezentantii municipalitatii au anuntat ca licitatia pentru inchirierea si montarea instalatiilor si echipamentelor de iluminat festiv a fost castigata de o asociere intre doua firme, in conditiile in care contractul privind administrarea sistemului de iluminat stradal a expirat la inceputul lunii…

- eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata locala, a investit in acest an 10 milioane de euro doar in dotarea cu tehnologie a depozitului, care sa-i permita sa reduca erorile si sa accelereze procesul de expediere al coletelor - una dintre cele mai complexe probleme cu care se confrunta companiile…

- Ministrul Transporturilor nu il poate demite pe directorul Metrorex. Atribuția aparține Consiliului de Administrație, așa cum reiese din statutul companiei, actualizat cu prevederile ordonanței de urgența care legifereaza guvernanța corporativa a companiilor publice. Ministerului Transporturilor nu…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul...

- Reprezentanții Metrorex au precizat ca documentația pentru licitația lucrarilor de structura pentru metroul spre Otopeni (Magistrala 6) a fost trimisa Agenției Internaționale a Japoniei (JICA), spre avizare. Aceasta urmeaza sa fie publicata in sistemul electronic de anchiziții publice, dupa obținerea…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul Intenational Henri Coanda (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni), pe care agentia il finanteaza cu 330 milioane…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul Intenational Henri Coanda (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni), pe care agentia il finanteaza cu 330 milioane…

- Peste o suta de angajati ai ArcelorMittal Tubular Products Galati au protestat, luni, in fata sediului Prefecturii Galati, nemultumiti de importurile de otel din afara Uniunii Europene (UE), care le ameninta locurile de munca, ei solicitand autoritatilor sa sprijine societatea pentru a livra tevile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat in ședința de guvern ca așteapta rezultate in urma "Trade Winds", cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat anual de catre Departamentul american al Comerțului, care a avut loc la București in luna octombrie. Tudose a facut aceasta…

- Ministrul Transporturilor, in prima ședința de Guvern: ”Se va lucra 30 de zile pe luna, cat e nevoie, in fiecare zi, fara sarbatori”, a promis Felix Stroe, care a depus juramantul de investitura cu o zi in urma. Premierul i-a replicat: ”Multumesc. Totusi, daca se poate, sa facem o dispensa pentru februarie,…

- Premierul Mihai Tudose a salutat, miercuri, prezența noilor membri ai echipei guvernamentale, exprimandu-și speranța ca va incepe o competiție intre miniștri in ce privește absorbția fondurilor europene. Premierul le-a urat succes în activitate și bun venit în echipa guvernamentala…

- Peste doua milioane de lei au fost investiți de Consiliul Județean Timiș (CJT) pentru realizarea, la Spitalul Județean Timișoara, a unui centru destinat tratarii pacienților care au suferit arsuri pe suprafețe extinse, conform reprezentanților unitații sanitare. Din pacate, lipsa aparaturii face ca…