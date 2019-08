Metallica a donat 250.000 de euro pentru construirea in Romania a unui spital de oncologie pediatrica

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Metallica a donat suma de 250.000 de euro pentru constructia primului Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania, alaturandu-se astfel initiativei #NoiFacemUnSpital, a anuntat pe Facebook Asociatia Daruieste Viata. Membrii trupei au facut donatia prin intermediul Fundatiei Metallica…

- East European Music Conference & Showcase Festival 2019, la final - anunțul facut in cadrul evenimentului in premiera pentru un festival din Romania: ARTmania implementeaza conceptul „Donație pentru invitație” incepand cu ediția din 2020! ARTmania Events, organizatorul ARTmania Festival din Sibiu și…

- Ambasada Israelului la Bucuresti a donat 50.000 de lei Asociatiei Daruieste Viata, care construieste primul spital de oncologie pediatrica din Romania, suma care initial era alocata receptiei de Ziua Nationala a acestei tari. "De regula, in fiecare an, cu ocazia Zilei Nationale, organizam o receptie…