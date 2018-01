Mercedes anunta vanzari record pentru divizia de vehicule comerciale: peste 400.000 de unitati livrate in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depașind in premiera pragul de 400.000 unitați comercializate pe parcursul unui an, potrivit unui anunț al companiei.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca orele de curs sunt suspendate, din cauza conditiilor meteorologice, in 38 de unitati scolare din cinci judete. Joi seara, institutia anunta ca in 30 de scoli nu se vor face cursuri, scrie Mediafax."Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor ...

- Vanzarile de mașini noi și second-hand au atins un record istoric in 2017. Autoturismele noi au depașit vanzari de peste 100.000 de unitați, iar cele rulate 1,1 milioane de unitați, potrivit unei analize.

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Livrarile grupului auto german Volkswagen, care lupta cu Toyota si alianta Renault - Nissan - Mitsubishi pentru titlul de cel mai mare producator auto mondial, au crescut cu 4,3% in 2017 pana la 10,74...

- Skoda a depasit in premiera in 2017 pragul de 1,2 milioane de unitati livrate, China, Germania si Cehia fiind cele mai mari piete pentru marca din grupul VW. Cel mai vandut model a fost Octavia, dar peste 100.000 de clienti si-au gasit si cele doua noi SUV-uri: Kodiaq si Karoq.

- Volvo Cars, producator de automobile de clasa premium, anunța vanzari - record in a.2017. Comparativ cu a. 2016 acestea au sporit cu 7 % și au constituit 571 577 automobile Principalul factor al creșterii a fost cererea pentru crossoverul XC60 de generația a doua și modelele seriei 90, fapt care…

- Modelul Logan, primul din noua gama Dacia a fost lansat in 2004. De atunci, marca autohtona deținuta de grupul Renaul a inregistrat succes dupa succes, ajungand in 2017 la 655.235 unitați vandute in intreaga lume.

- Grupul auto francez Renault a anuntat luni o crestere de 8,5% a volumului de vanzari globale in anul 2017, pana la o cifra record de 3,76 milioane de autoturisme si utilitare usoare, gratie...

- Dacia a reușit un nou record de vanzari. In 2017, marca de la Mioveni a reușit sa vanda 655.235 de mașini la nivel global, cu peste 12% mai mult fața de 2016. Și in 2017, Franța ramane cea mai buna piața pentru Dacia.

- Dacia a anuntat ca in 2017 a vandut peste 655.000 de vehicule in lume, ceea ce reprezinta un nou record pentru marca din Groupe Renault. De mentionat insa ca anul trecut a fost primul in care mai putin de jumatate dintre masinile Dacia au fost produse la Mioveni, restul fiind produse in Maroc (uzinele…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata intr-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES. Pe de alta parte,…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat la Salonul auto de la Detroit ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a

- La rezultatele excelente ale Mercedes-Benz Vans a contribuit si lansarea pe piata a noului Mercedes-Benz Clasa X, in noiembrie 2017. Volker Mornhinweg, Head of Mercedes-Benz Vans: "Strategia de dezvoltare la nivel global a Mercedes-Benz Vans a fost foarte eficienta si in 2017. Am stabilit recorduri…

- Scumpirile bat record dupa record și par de neoprit și in lunile viitoare. Prețurile alimentelor vor crește cu cel puțin 5 procente, anunța producatorii, care spun ca platesc mai mult pentru energie, gaze și carburanți. Dar și salarii mai mari, de la 1 ianuarie.

- Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record de vanzari in 2017, depașind in premiera pragul de 400.000 unitați comercializate pe parcursul unui an. Prin acest nou rezultat pozitiv, divizia inregistreaza al cincilea an consecutiv de creștere.

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Anul trecut au fost inmatriculate in tara peste 518.000 de masini second-hand din import, in timp ce piata masinilor noi a fost de cinci ori mai mica, arata datele DRPCIV. La inceput de 2017 a fost scos timbrul de mediu si au existat si luni in care s-au inmatriculat peste 50.000 de masini second-hand…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu, care are mari șanse de a ajunge la Sparta Praga in aceasta iarna. Anunța ca formația din Cehia va sparge banca și va deveni cel mai scump jucator ajuns in Cehia vreodata, la fel cum s-a intamplat și cand a ajuns in Belgia. "Speram sa rezolvam…

- Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, a depasit in 2017, pentru prima data in istoria companiei, cota de 8.000 de tone de cupru pur obtinut, in urma prelucrarii a 38.300 de tone de concentrate, potrivit unui comunicat al companiei. La Roșia Poeni se afla 60% din…

- „Mai mult de sase milioane de vehicule produse in 12 luni arata, in primul rand, ca uzinele si angajatii nostri si-au imbunatatit continuu capacitatea lor de productie. Avem echipe de varf in productie, care stapanesc cu succes cererea crescanda din partea clientilor”, a declarat Thomas Ulbrich,…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- ​Uber va lansa in 2024 servicii comerciale cu vehicule electrice zburatoare care vor transporta in siguranta persoane in orase, a spus seful companiei braziliene de aeronautica Embraer care dezvolta aceste vehicule in parteneriat cu compania americana. Anuntul adauga un an la cele spuse recent de Uber…

- In primele 11 luni din acest an, livrarile brandului BMW au urcat cu 3,7%, la 1,89 milioane de vehicule, in timp ce Mercedes-Benz a vandut 2,1 milioane de unitati, iar Audi, divizia de lux a Volkswagen, s-a situat pe locul trei, cu 1,7 milioane de vehicule. Grupul BMW, care cuprinde brandurile…

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in noiembrie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 15%, la 152.259 unitati, comparativ…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a depașit deja de la sfarșitul lunii noiembrie pragul de doua milioane de automobile vandute, constructorul din Stuttgart indreptandu-se cu siguranța spre un nou record absolut in materie la sfarșitul anului 2017. Astfel, cele 2.095.810 mașini vandute la nivel…

- "Mai sunt inca suprafețe de recoltat in zona Transilvaniei, insa producția medie la porumb nu va putea fi influențata. Este cea mai mare obținuta vreodata: 5.800 de kilograme la hectar, aproape 6 tone, și sigur ca va fi și cea mai mare producție totala de porumb boabe a Romaniei", a precizat ministrul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 2,20%, valoare pe care a mai atins-o in 28 octombrie 2014, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei.Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Ministerul Administrației și Internelor anunța condițiile de admitere la școlile postliceale ale ministerului. Data limita pana la care pot fi depuse dosarele de inscriere la sesiunea de admitere in școlile postliceale ale M.A.I., ianuarie 2018, este de 5 decembrie 2017. Intr-un comunicat de presa,…

- Black Friday le-a adus magazinelor online vanzari record de peste 200 de milioane de euro, cu aproape 70% mai mult ca anul trecut. Atrași de reduceri, romanii au cumparat peste un milion de produse. Cele mai cautate au fost ca de obicei electrocasnicele și produsele IT.

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a crescut in primele zece luni cu 3,9% fata de perioada similara de anul trecut, la 19.476 unitati, potrivit datelor furnizate de : ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania).…

- Grupul Daimler are planuri ambițioase privind "electrificarea" modelelor din cadrul brandurilor pe care le deține. Este și cazul vehiculelor comerciale de la Mercedes-Benz, care vor primi versiuni electrice incepand de anul viitor.

- Numarul autovehiculelor ecologice (hibride si electrice 100%) noi vandute in Romania in primele zece luni ale anului a depasit 2.000 de unitati, in crestere cu 148% fata de aceeasi perioada din anul anterior, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata…

- In oferta de reduceri de Black Friday 2017, eMAG a introdus si iPhone 7. Acesta s-a epuizat imediat ce a fost dat startul reducerilor de Black Friday. Nici doritorii telefonului Samsung Galaxy S7 nu sunt mai norocosi, produsul fiind incadrat in categoria de stoc epuizat, scrie Mediafax. In primele 10…

- Ministrul Tudorel Toader a afirmat joi ca la Ministerul Justitiei se lucreaza la infiintarea a "cel putin sase-opt" tribunale comerciale."Acum lucram la Ministerul Justitiei la infiintarea mai multor tribunale comerciale. Avem trei in tara, intr-un termen scurt avem capacitatea, si locatia…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au reusit documentarea activitatii infractionale a unui tanar de 28 de ani din municipiu. Acesta a fost retinut si prezentat instantei care a emis pe numele lui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Tanarul este cercetat pentru comiterea…

- Desi multi avem indoieli cand vine vorba de produsele chinezesti, nu toate sunt la fel. Xiaomi Inc. este o companie producatoare de electronice, in special telefoane mobile, din China. Din anul 2014, Xiaomi a devenit al treilea mare producator de smartphone-uri la nivel mondial, iar produsele dezvoltate…

- Chinezii s-au conectat intr-un numar impresionant sambata pe platformele de comerț online cu ocazia "Zilei celibatarilor", un eveniment dedicat cumparaturilor cu prețuri reduse, care a generat și in acest an un volum uriaș de tranzacții in primele 12 ore, estimate la cel puțin 15 miliarde de euro,…

- Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Rio, de la Kia (8.779 unitati), urmata de Lada Granta si Lada Vesta, de la AvtoVAZ (8.208 si, respectiv, 6.629 vehicule), Creta, de la Hyundai (6.460 unitati), Solaris, de la Hyundai (5.110 unitati), Polo, de la Volkswagen…

- Marcile Dacia printre cele mai bine vandute mașini in Rusia Duster, Logan și Sandero s-au situat in octombrie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme și vehicule comerciale…

- Black Friday va fi și la Fashion Days, magazin online controlat acum de eMAG. Oferta e imensa și vine cu cateva surprize. Acest Black Friday prinde Fashion Days dupa integrarea cu eMAG și, conform reprezentanților companiei, asta inseamna o eficiența mai mare la livrare și o gama mai mare de produse.…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz continua sa-și imbunatațeasca performanțele de vanzari din 2017, luna octombrie marcand un nou record prin cele peste 182.000 de exemplare livrate clienților din intreaga lume. Totalul celor 10 luni incheiate din anul curent a depașit 1.900.000 de unitați vindute…

- Inmatricularile noi de autoturisme in Romania au crescut in al treilea trimestru al acestui an cu 32,7% fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 158.873 de unitati, ritm scazut fata de al doilea trimestru, potrivit datelor publicate luni de catre Institutul National de Statistica (INS). In al doilea…

- In al doilea trimestru al acestui an, inmatricularile noi de autoturisme in Romania au crescut cu 66% fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 147.907 de unitati, In al treilea trimestru, fata de aceeasi perioada din 2016, inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor…

- "Este vorba de propunerea de preluare a doua unitați militare de pe raza comunei Unguriu, județul Buzau, unitați militare aflate, evident, in administrarea Ministerului Apararii Naționale", a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ședința de Guvern. AGERPRES (/imagine:…

- Nintendo anunta cele mai mari castiguri din ultimii 7 ani. Vanzarile consolei Switch au intrecut orice asteptare si vor aduce pentru Nintendo cifre record. Compania si-a dublat profitul operational dupa ce a rezolvat toate problemele legate de producerea si vanzarea noii console,…

- Conform dateloru publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), România este țara europeana cu cel mai mare deficit bugetar în al doilea trimestru al anului, de 4,1% din PIB.Valoarea este cu mai mult de un punct peste pargul de 3%, impus de forul european.În…

- Economia Romaniei ar urma sa creasca peste potential in 2017 si in 2018, a estimat Banca Mondiala (BM), conform celei mai recente actualizari a raportului Economie regionala, migratie si mobilitate in Europa si Asia Centrala."PIB-ul va creste probabil cu 5,5% in acest an, datorita masurilor…